Vittoria, operaio in bici investito vicino al Mercato Ortofrutticolo: è caccia al pirata della strada

Vittoria, 31 Marzo 2026 – VITTORIA – Un inizio di giornata tinto dal giallo e dalla paura quello di stamattina nei pressi della cittadella ortofrutticola di Vittoria. Intorno alle ore 8:00, un operaio di un’azienda agricola locale è stato travolto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta nella zona retrostante la struttura mercatale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato in un orario di punta per l’area, caratterizzato dal frenetico viavai di mezzi pesanti e lavoratori impegnati nelle operazioni di carico e scarico.

La dinamica e i soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente, lanciato da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena e prestato i primi aiuti. Sul posto sono intervenuti:

• Un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo in ospedale per gli accertamenti di rito. Fortunatamente, nonostante il forte impatto, le sue condizioni non sarebbero critiche.

• La Polizia Municipale, che ha isolato l’area per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta traiettoria dei veicoli coinvolti.

L’ombra dell’omissione di soccorso

L’aspetto più inquietante dell’intera vicenda riguarda la fuga del conducente. Dalle prime testimonianze raccolte dagli agenti, sembrerebbe che l’automobilista responsabile dell’investimento non si sia fermato, dileguandosi subito dopo l’impatto senza prestare assistenza al ciclista ferito.

Gli agenti della Polizia Locale stanno setacciando la zona alla ricerca di elementi utili per identificare il “pirata”. Al vaglio degli inquirenti potrebbero esserci anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi del mercato, fondamentali per dare un volto e una targa al responsabile di un gesto che aggrava pesantemente la posizione giudiziaria del conducente.

foto Franco Assenza

Salva