Chiusura Via San Giuliano a Modica: “Siamo penalizzati”. Riceviamo

Salve redazione di rtm,

scrivo in quanto volevo segnalare l’angosciante situazione venutasi a creare con l’improvviso smottamento lungo la strada che collega via San Giuliano con le strade adiacenti ad essa.

Noi, Titolari di una pasticceria in via Modica Sorda, siamo fortemente danneggiati in quanto difficilmente raggiungibili e costretti a fare tutti i giorni lunghi percorsi per raggiungere il quartiere sorda. I clienti naturalmente non possono fare un giro terribile per venire da noi. Chiediamo che l’amministratore comunale e chi di dovere, di trovare una soluzione alternativa o comunque di accelerare i tempi di ripristino della strada, anche se sappiamo giustamente che la situazione è un po’ difficile da sistemare celermente. Grazie infinite per l’attenzione.

lettera firmata

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