Amministrative di maggio ad Ispica, PD e ScN insieme per Paolo Monaca sindaco

Ispica, 31 marzo 2026 – Il Partito Democratico di Ispica ha raggiunto un accordo politico con Sud chiama Nord per il sostegno della candidatura a sindaco di Paolo Monaca. La decisione è maturata negli ultimi giorni, dopo la rottura del tavolo del cosiddetto Campo Largo, ed è stata assunta dagli organi direttivi del PD ispicese, in pieno accordo con la federazione provinciale del partito.

“Quella di Paolo Monaca – spiega il coordinatore e consigliere comunale del PD, Gianni Stornello – era una delle candidature rimaste sul tavolo cittadino costituito dai partiti e movimenti del cosiddetto Campo Largo. C’eravamo tutti tranne Controcorrente che in una prima fase aveva annunciato il disimpegno e nelle ultime settimane aveva deciso di esserci con un candidato non negoziabile. A questo punto, il PD ha cercato di fare sintesi nell’interesse della coalizione e in coerenza con il lavoro fin qui svolto in Consiglio comunale con Sud chiama Nord. Ci rammarica – prosegue Stornello – che accordi palermitani, lontani dai problemi e dalle dinamiche ispicesi, abbiano diviso il Campo Largo ad Ispica. Ne abbiamo preso atto, convinti di avere fatto tutto il possibile per costruire un’alternativa al centro-destra e ai suoi guasti con una base la più larga possibile, anche rinunciando a candidature di prestigio e sicuramente all’altezza delle sfide poste dalla situazione drammatica in cui si trova il Comune di Ispica.

Adesso – precisa Stornello – siamo impegnati in una campagna elettorale nella quale daremo il nostro contributo su una serie di temi: dalla situazione finanziaria del Comune alle carenze di organico che limitano l’erogazione di una serie di servizi, dalla gestione del territorio senza alcuna programmazione urbanistica al totale abbandono della fascia costiera, dalla grande questione delle infiltrazioni mafiose al disagio giovanile e alla povertà educativa, dal degrado del centro storico allo sviluppo delle attività commerciali. Col candidato sindaco Monaca abbiamo un confronto aperto su tutti questi temi già da prima della campagna elettorale. In Consiglio comunale, pur dalle rispettive posizioni, abbiamo portato avanti aspetti che riprenderemo, in uno sforzo comune che tende a mettere al centro la politica e la città rispetto a personalismi e diffusi trasformismi”.

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