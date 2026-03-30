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Appello per Davide Fede: scomparso da Modica il 23 marzo, cresce l’allarme in Sicilia

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Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 30 marzo 2026 – Cresce l’apprensione in Sicilia per la scomparsa di Davide Fede, 45 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattina del 23 marzo 2026. L’allarme è stato lanciato dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV, che sottolinea la condizione di fragilità dell’uomo, rendendo le ricerche ancora più urgenti. Davide è stato visto per l’ultima volta a Modica intorno alle ore 10:30. Al momento della scomparsa indossava una tuta da meccanico di colore blu, un elemento distintivo che potrebbe facilitarne il riconoscimento. Secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe essersi spostato verso altre zone della Sicilia. In particolare, si concentra l’attenzione su: Palermo, soprattutto nelle aree ospedaliere e Rosolini

Per agevolare le ricerche, sono stati diffusi i dettagli fisici di Davide:

  • Altezza: 1,70 m
  • Peso: circa 65 kg
  • Capelli: neri e folti
  • Barba: nera
  • Occhi: verdi
  • Segni particolari: cicatrice sulla coscia destra

Le autorità e i volontari impegnati nelle ricerche chiedono la massima collaborazione da parte dei cittadini. Anche un dettaglio apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi fondamentale. Chiunque abbia informazioni o ritenga di aver visto Davide è invitato a contattare immediatamente:

  • Numero Unico di Emergenza: 112
  • Numero dedicato alle ricerche: 388 1894493

L’appello è rivolto in particolare alle province di Ragusa, Siracusa e Palermo, ma la diffusione deve essere il più ampia possibile. Condividere queste informazioni può fare la differenza e contribuire a riportare Davide a casa sano e salvo

© Riproduzione riservata
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