Incidente sulla Modica-Noto: auto fuori strada, soccorsa una donna

MODICA, 31 Marzo 2026 – Paura lungo la strada provinciale che collega Modica a Noto. Un’utilitaria, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori dalla carreggiata, terminando la sua corsa in un terreno sottostante, nei pressi dell’intersezione con Via Passogatta.

Alla guida del mezzo si trovava una donna che, secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un improvviso malore che avrebbe reso la conducente incapace di mantenere la traiettoria, facendola sbandare autonomamente senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti in transito. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 119 che hanno prestato le prime cure alla donna sul posto, provvedendo poi al suo trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono monitorate, ma non sembrerebbe in pericolo di vita, e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il veicolo ed evitare potenziali rischi di incendio o ulteriori pericoli per la viabilità.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per gestire il traffico, che ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia durante le operazioni di soccorso e la successiva rimozione del mezzo incidentato.

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