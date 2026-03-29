Monterosso Almo. La Domenica delle Palme nel comune montano ibleo

Monterosso Almo, 28 Marzo 2026 – Nel cuore dei Monti Iblei, il borgo di Monterosso Almo rinnova anche quest’anno una delle tradizioni più sentite della Domenica delle Palme, che apre ufficialmente i riti della Settimana Santa. Questa mattina, 29 marzo, numerosi bambini e ragazzi, accompagnati dalle loro famiglie, si sono ritrovati intorno alle 10,30 nella zona “Facciata”, all’ingresso del paese. Tra le mani dei presenti , palme finemente intrecciate e rami d’ulivo, simboli di pace e devozione, preparati secondo antiche usanze tramandate di generazione in generazione.

Fulcro della celebrazione è stata la suggestiva e tradizionale processione con l’asinello, ormai diventata una consuetudine consolidata nel centro montano ibleo. Un bambino, scelto per impersonare Gesù, ha sfilato seduto sull’animale, indossando una tunica celeste e una corona di fiori sul capo, mentre stringeva una piccola croce simbolica. A guidare l’asinello, un anziano del luogo, quasi a rappresentare il legame tra passato e presente.

Il corteo, composto da decine di fedeli, ha attraversato il centrale corso Umberto, richiamando l’attenzione e la partecipazione dell’intera comunità, fino a raggiungere piazza San Giovanni. Qui, presso la Chiesa di San Giovanni Battista, si è svolta la celebrazione religiosa con la benedizione delle palme.

Nella foto di stamane un momento della tradizionale processione

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