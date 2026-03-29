Degrado in via Capitano Cascone a Ragusa. La denuncia della Consigliera Caruso

Ragusa, 29 marzo 2026 – La consigliera comunale Rossana Caruso torna a denunciare lo stato di grave abbandono di via Capitano Carmelo Salvatore Cascone, una delle principali arterie di accesso alla città di Ragusa, oggi ridotta – afferma – «in condizioni peggiori rispetto a quelle che avevo documentato più di due anni fa».

Caruso ricorda che già nel febbraio 2024 aveva presentato un’interrogazione formale per segnalare «lo stato di totale abbandono, degrado e mancanza di pulizia con particolare riferimento ai marciapiedi invasi da rovi e ai cumuli di spazzatura». In quella stessa interrogazione, la consigliera sottolineava l’importanza strategica della strada, percorsa quotidianamente da migliaia di cittadini provenienti da Comiso, Vittoria e dagli utenti del vicino Centro commerciale ibleo, in prossimità dell’azienda Tecnomat.

Alla richiesta di chiarimenti, il Comune aveva risposto assicurando che, pur non essendo la via compresa nel capitolato ordinario, «non sono mancati gli interventi di bonifica dai rifiuti abbandonati» e che la strada sarebbe stata inserita «con cadenza bimestrale nei servizi extra» di scerbatura e pulizia, oltre a essere prevista nel nuovo appalto del servizio di igiene urbana.

Secondo Caruso, però, nulla di quanto promesso è stato realizzato. Le nuove immagini raccolte in queste ore mostrano una situazione ulteriormente deteriorata: marciapiedi completamente invasi da sterpaglie, rifiuti abbandonati da mesi, aree pericolose per pedoni e automobilisti. «Non solo non è stato rispettato l’impegno bimestrale – dichiara – ma la strada non ha visto alcun intervento strutturale. È evidente che la risposta ricevuta allora non ha avuto alcun seguito concreto».

La consigliera sottolinea come il protrarsi di questa condizione rappresenti un danno d’immagine per la città e un rischio per la sicurezza pubblica. «Parliamo di una via che accoglie chi arriva da fuori, un biglietto da visita che oggi racconta incuria e disattenzione. È inaccettabile che, nonostante una precisa segnalazione istituzionale e una risposta formale dell’Amministrazione, la situazione sia addirittura peggiorata».

Caruso annuncia che tornerà a investire formalmente il Consiglio comunale della vicenda, chiedendo spiegazioni sul mancato rispetto degli impegni assunti e sollecitando interventi immediati e verificabili. «Continuerò a monitorare il territorio e a denunciare ogni situazione di degrado. I cittadini meritano risposte, non promesse rimaste sulla carta».

Salva