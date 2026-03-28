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Cronaca | Marina di Modica | News in primo piano

Marina di Modica: grave incidente sul lavoro in un’azienda agricola

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MARINA DI MODICA, 28 Marzo 2026 – Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in momenti di grande apprensione a Marina di Modica. Intorno alle 15 di oggi, un giovane operaio è rimasto vittima di un grave infortunio mentre era impegnato nelle operazioni di raccolta presso un’azienda agricola della zona.
Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, il giovane sarebbe stato colpito da un macchinario per la raccolta delle carote durante le fasi di lavorazione. L’impatto è stato violento, attirando immediatamente l’attenzione dei colleghi che hanno lanciato l’allarme. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, fonti sanitarie riferiscono che il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, sebbene il quadro clinico rimanga serio.

La centrale operativa del 118 ha gestito l’emergenza con la massima urgenza:  un’ambulanza è giunta rapidamente sul luogo dell’incidente per stabilizzare il ferito. Data la natura dei traumi e la necessità di cure specialistiche, i medici hanno richiesto l’intervento dell’elicottero.

Intorno alle 15:30, l’elisoccorso è atterrato sull’elipista dell’Ospedale “Maggiore” di Modica per prelevare l’operaio e trasportarlo d’urgenza al “Cannizzaro” di Catania, centro d’eccellenza per la gestione dei grandi traumi.

Restano ancora da accertare le esatte cause che hanno portato al malfunzionamento o all’errore di manovra del macchinario agricolo. Le autorità competenti effettueranno i rilievi di rito per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.

© Riproduzione riservata
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