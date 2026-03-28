La Valle dell’Ippari e i percorsi storici e naturalistici, Nicastro: “In fase di compimento altro progetto significativo per Vittoria”

Vittoria, 28 marzo 2026 – Il sopralluogo effettuato dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, lungo la via Ipperia conferma l’avanzamento di un intervento che rappresenta uno dei progetti più significativi per la valorizzazione della Valle dell’Ippari e dei suoi percorsi storici e naturalistici. L’amministrazione comunale, sin dal suo insediamento con il sindaco on. Francesco Aiello, ha creduto nella necessità di restituire ai cittadini un luogo di straordinaria bellezza, troppo a lungo trascurato e non pienamente fruibile.

Durante il sopralluogo, l’assessore ha illustrato nel dettaglio le opere in corso, che stanno trasformando l’intera area in un percorso sicuro, accessibile e capace di valorizzare il patrimonio ambientale dei pini d’Aleppo e della valle. Gli interventi prevedono, tra l’altro, la nuova pavimentazione, la realizzazione dei canali di scolo, l’installazione della rete metallica di protezione per la mitigazione del rischio idrogeologico, la creazione di un camminamento ciclabile, di un percorso pedonale e l’introduzione di una segnaletica descrittiva che racconterà storia, natura e identità di ogni tratto del percorso.

«Con questo progetto – ha dichiarato Nicastro – vogliamo che la Valle dell’Ippari torni a essere vissuta, rispettata e ammirata. È un luogo unico, un vero paradiso naturale che merita di essere restituito alla comunità in tutta la sua bellezza. Stiamo realizzando un’opera che unisce cultura, tutela ambientale e fruizione pubblica, un investimento che resterà nel tempo e che rappresenta una risposta concreta a ciò che per anni non è stato fatto.»

L’assessore ha espresso un ringraziamento particolare ai tecnici e alla dirigenza dell’assessorato ai Lavori Pubblici «per l’impegno, la professionalità e la dedizione con cui stanno seguendo ogni fase del progetto». Ha inoltre sottolineato come l’intervento rappresenti «una grande opera pubblica che arricchirà l’offerta naturalistica e culturale della città, diventando un punto di riferimento non solo per i cittadini di Vittoria, ma anche per i turisti che potranno scoprire e percorrere un’area di straordinario valore paesaggistico». Nicastro ha concluso evidenziando che «questo risultato è frutto di una visione chiara e di un lavoro costante. È la dimostrazione che, quando c’è volontà politica e capacità amministrativa, si possono realizzare opere che migliorano davvero la qualità della vita e valorizzano il territorio».

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