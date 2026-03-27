Successo maltese per la Shotokan Karate Modica

MALTA, 27 Marzo 2026 – Si tinge d’orgoglio la trasferta internazionale della Shotokan Karate Modica. Impegnati sul tatami di Malta, gli atleti modicani hanno dato prova di grande valore tecnico e agonistico, confermando la solidità di una scuola che continua a sfornare talenti.

Il gruppo, guidato dal tecnico Orazio Giunta — a sua volta cresciuto sotto la guida dello storico maestro Pippo Frasca — ha affrontato una concorrenza agguerrita, portando a casa piazzamenti di rilievo che premiano i mesi di duro allenamento in palestra. Ai WKA World Karate Championships – Malta International Open, evento di portata globale, si sono confrontati 1322 atleti provenienti da 31 nazioni.

La spedizione modicana ha visto brillare diverse punte di diamante. In particolare, spicca il podio di Piero Spata, che conquista una medaglia di bronzo pesantissima, e l’argento di Ismael Poidomani, autore di una prova maiuscola che lo ha portato fino alla finale.

Di seguito il dettaglio dei piazzamenti ottenuti:

• Ismael Poidomani: 2° Posto

• Piero Spata: 3° Posto

• Andrea Spata: 5° Posto

• Orazio Giunta: 5° Posto

• Giorgio Tela: 7° Posto

• Leonardo Pitino: 7° Posto

Oltre ai risultati dei ragazzi, degna di nota è la prestazione dello stesso Orazio Giunta, capace di chiudere al quinto posto in una competizione di alto livello, dimostrando come l’esempio del maestro sia la prima forma di insegnamento. La linea di continuità tecnica che parte dal Maestro Frasca e arriva fino ai giovani atleti odierni si conferma una garanzia di successo per il karate modicano.

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