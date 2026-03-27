Sostieni la Misericordia di Modica con il tuo 5 per mille: un gesto che fa la differenza

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Misericordia di Modica attraverso i propri canali ufficiali.

Per donare è sufficiente:

Scegliere di destinare il 5 per mille alla Misericordia di Modica significa contribuire direttamente al benessere della propria comunità» sottolineano i volontari dell’associazione. «Ogni firma è per noi un sostegno prezioso che ci permette di continuare a operare con dedizione e professionalità».

Donare il 5 per mille non comporta alcun costo per il contribuente, ma può tradursi in un aiuto concreto per sostenere servizi essenziali rivolti alla comunità: trasporto sanitario, assistenza a persone fragili, interventi in situazioni di emergenza e iniziative di solidarietà.

Modica, 27 Marzo 2026 – Anche quest’anno è possibile destinare il proprio 5 per mille a favore della Misericordia di Modica , un’organizzazione che da anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il territorio grazie alle sue attività di assistenza sanitaria, sociale e di protezione civile.

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