Promozione. Il Santa Croce Calcio prepara il ritorno dei quarti di finale di Coppa contro il Santa Venerina

Santa Croce Camerina, 27 marzo 2026 – Terzo e ultimo appuntamento della settimana per il Santa Croce Calcio che sabato pomeriggio affronterà il Santa Venerina per la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia.

La squadra di mister Fabio Campanaro è chiamata a compiere una vera e propria impresa per passare il turno, visto che nella gara d’andata gli ospiti si imposero con il punteggio di 2-0.

La gara arriva dopo due sconfitte in campionato (Frigintini e Sommatinese) rimediate in settimana che hanno portato il morale sotto le scarpe.

La gara di Coppa potrebbe essere quell’occasione di rivalsa per gli uomini di mister Campanaro che hanno nel loro DNA possibili colpi di coda per tentare una “remuntada” che aprirebbe ai biancazzurri nuovi orizzonti.

Campanaro, escluso qualche acciaccato, dovrebbe avere tutti gli effettivi a disposizione e si ricorda che in caso di parità nella somma totale delle reti di entrambi gli incontri, si andrà direttamente ai calci di rigore.

La gara si giocherà sabato pomeriggio allo stadio Kennedy e avrà inizio alle ore 15.00.

La società conta sull’apporto del pubblico amico per incitare la squadra, per questo chiede che le tribune del Kennedy siano gremite nella sua totalità dei posti disponibili.

A dirigere l’incontro sarà il signor Gabriele Fiammingo della sezione arbitrale di Messina che sarà collaborato dai signori Enrico Oteri e Pietro Quartaronello sempre della sezione arbitrale peloritana.

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