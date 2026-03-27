Scicli: Bonus da 1.000 euro per nuovi nati e adottati

Scicli, 27 Marzo 2027 – Il Comune di Scicli, Settore II – Servizi alla Persona e alla Famiglia, comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze relative al Bonus Regionale di 1.000 euro per la nascita o l’adozione di un figlio per l’anno 2026. Il beneficio è erogato in conformità con l’art. 6 comma 5 della Legge Regionale n. 10 del 31 luglio 2003, nei limiti dello stanziamento disponibile.

Il contributo è destinato ai bambini nati o adottati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2026. Per garantire la corretta ricezione del bonus, i richiedenti devono rispettare le seguenti scadenze per la presentazione delle domande:

🔹Bambini nati dall’1/1/2026 al 28/2/2026: istanza entro il 15 aprile 2026.

🔹 Bambini nati dall’1/3/2026 al 31/3/2026: istanza entro il 15 maggio 2026.

🔹 Bambini nati dall’1/4/2026 al 30/9/2026: istanza entro 45 giorni dalla data di nascita o adozione.

Per poter beneficiare del bonus, il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti al momento del parto, dell’adozione o dell’affido:

✔️ Cittadinanza italiana, comunitaria o titolarità di regolare permesso di soggiorno.

✔️ Residenza nel territorio della Regione Siciliana.

✔️ Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a 10.000,00 euro.

I cittadini si possono rivolgere all’Ufficio Assistenza e Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Scicli, in Corso Mazzini n° 5, oppure, chiamare al seguente numero tel. 0932/841663 in orario d’ufficio.

Salva