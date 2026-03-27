Comiso. Ieri la Giornata Regionale dei Consigli dei Ragazzi

Comiso, 27 marzo 2026 – “Il 26 marzo 200 ragazzi, studenti delegati dei consigli dei ragazzi rappresentanti delle 9 Province Siciliane, hanno partecipato alla Giornata Regionale che si è tenuta a Catania, presso il Palazzo della Cultura. Per Comiso, afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Giusi Cubisino, sono stati presenti i rappresentanti del Consiglio dei ragazzi, che frequentano l’istituto comprensivo Verga, Pirandello e Bufalino. La partecipazione ha rappresentato un’importante occasione di educazione alla cittadinanza attiva, alla responsabilità civica, alla partecipazione e la senso di appartenenza alla comunità. L’esperienza dei Consigli Comunale dei ragazzi è uno strumento prezioso per avvicinare i giovani alle istituzioni e ai processi decisionali, e ancora più, per essere cittadino del proprio tempo che significa essere consapevoli dei propri diritti e doveri, partecipando attivamente alla vita sociale, politica e ambientale. Implica informarsi, agire responsabilmente, rispettare il prossimo e contribuire al bene comune, adattandosi e rispondendo alle sfide contemporanee come la tecnologia, la sostenibilità e la complessità sociale. È nostro dovere di amministratori e adulti, prenderci cura di coloro i quali saranno cittadini che, a vari livelli, contribuiranno a tutti i processi di legalità e rispetto. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare, conclude l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Giusi Cubisino, ai docenti dei tre istituti che hanno collaborato, e al prof. Giuseppe Adernò, coordinatore del CCDR e Preside per molti anni, per la collaborazione e l’organizzazione di questa giornata memorabile”.

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