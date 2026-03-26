Modica, scippo in via Silla e raid contro i negozi: identificati i responsabili

MODICA, 26 Marzo 2026 – Importante svolta nelle indagini sugli episodi di microcriminalità che hanno scosso Modica nell’ultima settimana. Il Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino – ha confermato che gli autori dello scippo avvenuto in via Silla e dei numerosi danneggiamenti ai danni di esercizi commerciali del centro storico modicano sono stati individuati e deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Gli episodi hanno creato un certo allarme sociale tra i residenti e i commercianti del centro e della periferia. In particolare, lo scippo di via Silla aveva destato preoccupazione per la modalità repentina, mentre i danneggiamenti alle vetrine e agli arredi degli esercizi modicani sembravano indicare un disegno di vandalismo seriale ad opera di una sola persona.

Grazie all’attività investigativa coordinata dalla Questura di Ragusa, supportata probabilmente dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dalle testimonianze raccolte, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità dei soggetti coinvolti.

Il Questore ha sottolineato l’importanza di una risposta celere da parte dello Stato per ripristinare il senso di sicurezza nella comunità modicana. I soggetti individuati dovranno ora rispondere dei reati di furto con strappo e danneggiamento aggravato davanti alla magistratura.

“La presenza della polizia – spiega Fazzino – è garantita sempre e comunque h24. Non mi risulta che sia stata abbassata la soglia dei controlli”.

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