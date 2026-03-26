MODICA, 26 Marzo 2026 – Importante svolta nelle indagini sugli episodi di microcriminalità che hanno scosso Modica nell’ultima settimana. Il Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino – ha confermato che gli autori dello scippo avvenuto in via Silla e dei numerosi danneggiamenti ai danni di esercizi commerciali del centro storico modicano sono stati individuati e deferiti all’Autorità Giudiziaria.
Gli episodi hanno creato un certo allarme sociale tra i residenti e i commercianti del centro e della periferia. In particolare, lo scippo di via Silla aveva destato preoccupazione per la modalità repentina, mentre i danneggiamenti alle vetrine e agli arredi degli esercizi modicani sembravano indicare un disegno di vandalismo seriale ad opera di una sola persona.
Grazie all’attività investigativa coordinata dalla Questura di Ragusa, supportata probabilmente dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dalle testimonianze raccolte, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità dei soggetti coinvolti.
Il Questore ha sottolineato l’importanza di una risposta celere da parte dello Stato per ripristinare il senso di sicurezza nella comunità modicana. I soggetti individuati dovranno ora rispondere dei reati di furto con strappo e danneggiamento aggravato davanti alla magistratura.
“La presenza della polizia – spiega Fazzino – è garantita sempre e comunque h24. Non mi risulta che sia stata abbassata la soglia dei controlli”.
- 26 Marzo 2026 -
1 commento su “Modica, scippo in via Silla e raid contro i negozi: identificati i responsabili”
Lina & Pina non sapete leggere ? Mi auguro che lo stato e le forze dell’ordine tutte riescano ad acciuffare anche l ‘adolescentofilo di Modica alta , con appostamenti e sopralluoghi mirati , di fatto reso immune alle maglie della magistratura e della legge ( Reato di favoreggiamento della prostituzione minorile ) da parte di circostanze fortuite e il soprannominato “batman ” possibilmente a bordo della sua batmobile ; induttore e sfruttatore della prostituzione minorile , perché vittima possibilmente di cravattari , condannati ma scappati per prescrizioni ” berlusconiane” . Bisogna innalzare l ‘età del consenso !!! Un appello agli intellettuali tutti , me compreso , agiamo allo scopo dalle nostre postazioni , dobbiamo contrastare la GRAVE deriva etico sociale in atto , le forze del male e i loro burattini tutti , dai potentati economici ai volponi della politica lestofante , fino a pazzi pedofili alla guida di potenze in declino , ai pazzi genocidi . COMINCIAMO A FARE INNALZARE L ‘ETA’ DEL CONSENSO , CASSIAMO IN GALERA TUTTO GLI EPSTANITI !!!!!!