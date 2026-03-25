Firrincieli(M5s Ragusa): “Modificato il regolamento dei servizi cimiteriali”

Ragusa, 25 marzo 2026 – Nel corso della seduta di ieri sera del Consiglio comunale di Ragusa, è stata approvata la modifica al regolamento dei servizi cimiteriali relativa all’eliminazione del contributo di 100 euro richiesto ai cittadini che, pur arrivando entro l’orario di apertura del cimitero, accedevano, per il funerale dei propri cari, dopo le 16,30 e comunque entro la mezz’ora precedente la chiusura.

Il consigliere Sergio Firrincieli ha espresso soddisfazione per l’esito del voto, ricordando il percorso che ha portato alla modifica: «Rammenterete il nostro atto di indirizzo volto a eliminare quell’odioso balzello di 100 euro per chi arrivava al cimitero dopo le 16,30, ma comunque entro l’orario consentito. In Consiglio ci eravamo ripromessi di trasformare quell’atto in una vera e propria proposta di modifica regolamentare e ieri questo è stato fatto. A suo tempo avevo ritirato l’atto di indirizzo proprio perché era emersa una piena condivisione di intenti da parte dell’assessore competente, della maggioranza e delle altre minoranze. Oggi si è arrivati al risultato e non posso che esprimere soddisfazione».

Firrincieli ha poi sottolineato come il lavoro consiliare, quando svolto con spirito costruttivo, possa produrre risultati concreti per la comunità: «Il consiglio comunale, quando opera con serietà e responsabilità, dimostra di saper intervenire su questioni che incidono direttamente sulla vita dei cittadini. Eliminare un costo ingiustificato e fonte di disagio era un atto dovuto. È un segnale di attenzione verso le persone, soprattutto in momenti delicati come quelli legati alla necessità di rendere onore ai propri cari appena defunti». La modifica approvata entrerà in vigore subito, già dall’approvazione.

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