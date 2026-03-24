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Promozione. Il Santa Croce Calcio in quel di Sommatino per recuperare la settima giornata del campionato

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Santa Croce Camerina, 24 marzo 2026 – Il Santa Croce Calcio va a Sommatino per recuperare la settima giornata del campionato di Promozione.
La squadra di mister Fabio Campanaro dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa è chiamata a darsi una scossa e rimettersi in carreggiata.
I biancazzurri nell’ultimo periodo non sono stati certo brillanti e nelle scorse quattro gare di campionato hanno ottenuto due sconfitte, un pareggio e una vittoria contro l’ultima in classifica.
La gara contro il Sommatino arriva in un momento delicato per i biancazzurri che con la carenza di punti ottenuti, hanno visto avvicinarsi molti contendenti alla griglia dei play off.
La società si aspetta un sensibile cambio di tendenza e confida nel senso di rivalsa dei giocatori per ottenere una prestazione e un risultato che possa scacciare via la negatività dell’ultimo periodo.
La gara si giocherà mercoledì pomeriggio allo stadio comunale P. Tricoli di Sommatino e avrà inizio alle ore 15.00.
A dirigere l’incontro sarà il signor Alberto Bonomonte della sezione arbitrale di Palermo che sarà collaborato dai signori Pietro Fardella e Alessandro Cottone sempre della sezione arbitrale di Palermo.

© Riproduzione riservata
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