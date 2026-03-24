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Cronaca | Modica

Notte di spaccate a Modica: nel mirino una panineria di Via Marchesa Tedeschi

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MODICA, 24 Marzo 2026  – Non si ferma l’ondata di microcriminalità che sta interessando il centro storico di Modica. Durante la notte appena trascorsa, ignoti hanno preso di mira una nota panineria di  Via Marchesa Tedeschi, mandando in frantumi la vetrata d’ingresso.

Il danno, scoperto solo alle prime luci dell’alba, è ingente: il vetro è stato distrutto in modo irrimediabile, colpito con estrema violenza nel probabile tentativo di forzare l’accesso all’interno del locale. Resta ancora da quantificare l’eventuale bottino, ma dai primi rilievi sembra che l’obiettivo primario fosse il contenuto della cassa.

L’episodio ha immediatamente sollevato il sospetto di un collegamento con i fatti avvenuti in Via Tirella e Via Vittorio Veneto. Gli inquirenti stanno infatti valutando se l’autore dell’atto vandalico sia lo stesso malvivente che, nella notte precedente, ha “visitato” ben sei esercizi commerciali in Via Tirella.

Il modus operandi — rapido, brutale e concentrato su attività di ristorazione e servizi — ricalca fedelmente la scia di colpi che sta mettendo in allarme i commercianti della zona.

Le forze dell’ordine hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e dei locali limitrofi. La speranza è che le telecamere possano aver ripreso elementi utili a identificare il responsabile, ponendo fine a quella che sembra essere diventata una vera e propria emergenza sicurezza nel cuore della città.

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