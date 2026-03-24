Bonus Nascita 2026: al via le domande per il contributo regionale di 1.000 euro nel Comune di Ragusa

Ragusa, 24 marzo 2026 – Il Comune di Ragusa, Settore VII – Servizi alla Persona e Politiche dell’Istruzione, comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze relative al Bonus Regionale di 1.000 euro per la nascita o l’adozione di un figlio per l’anno 2026. Il beneficio è erogato in conformità con l’art. 6 comma 5 della Legge Regionale n. 10 del 31 luglio 2003.

Il contributo è destinato ai bambini nati o adottati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2026.

Per garantire la corretta ricezione del bonus, i richiedenti devono rispettare le seguenti scadenze per la presentazione delle domande:

Bambini nati dall’1/1/2026 al 28/2/2026: istanza entro il 15 aprile 2026.

Bambini nati dall’1/3/2026 al 31/3/2026: istanza entro il 15 maggio 2026.

Bambini nati dall’1/4/2026 al 30/9/2026: istanza entro 45 giorni dalla data di nascita o adozione.

Per poter beneficiare del bonus, il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti al momento del parto, dell’adozione o dell’affido:

Cittadinanza italiana, comunitaria o titolarità di regolare permesso di soggiorno.

Residenza nel territorio della Regione Siciliana.

Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a 10.000,00 euro.

Informazioni e Supporto

La documentazione necessaria e le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Ragusa (www.comune.ragusa.it) all’interno delle sezioni “Avvisi” e “Servizi Sociali”.

I cittadini possono inoltre rivolgersi direttamente presso il Segretariato Sociale sito in Via M. Spadola n. 56 (3º piano), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Per assistenza telefonica sono attivi i numeri 0932/676851 e 0932/676852.

L’avviso integrale e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze è pubblicata nel siti istituzionale del Comune di Ragusa al link:

https://www.comune.ragusa.it/it/news/bonus-regionale-per-il-figlio

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