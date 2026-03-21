Grave scontro sulla SS 417 Catania-Gela: tre feriti e traffico in tilt

PALAGONIA-RAMACCA, 21 Marzo 2026 – Un violento impatto ha scosso il pomeriggio di ieri lungo la Strada Statale 417, la direttrice che collega Catania a Gela. Intorno alle 16, all’altezza del Km 49, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due vetture di grossa cilindrata: una Toyota CH-R e un’Alfa Romeo Stelvio.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. L’impatto, descritto come estremamente violento, ha coinvolto tre persone. Sul posto sono intervenute tempestivamente le ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai feriti e trasportarli presso i presidi ospedalieri più vicini. Al momento non sono note le condizioni cliniche esatte dei soggetti coinvolti.

Per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, l’Anas ha disposto la chiusura temporanea del tratto stradale. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti e sono state istituite deviazioni obbligatorie.

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della Polizia Stradale di Caltagirone, impegnati nei rilievi planimetrici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità. Presenti anche le squadre Anas per la gestione della viabilità e la rimozione dei detriti dalla sede stradale.

Foto di Laura Lampione

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