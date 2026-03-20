Marina di Modica si mobilita per l’ambiente: appuntamento in Piazza Mediterraneo

Modica, 20 marzo 2026 – L’assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Modica, Samuele Cannizzaro, comunica che Sabato 21 marzo alle ore 15,00, si terrà l’iniziativa ecologica “Marina di Modica si differenzia”, dedicata alla tutela dell’ambiente e alla promozione di buone pratiche nella gestione dei rifiuti. L’evento, promosso dalla comunità locale attraverso la pagina “Sei di Marina di Modica se…” in collaborazione con l’organizzazione Plastic Free, e patrocinato dal Comune di Modica, rappresenta un’importante occasione di partecipazione attiva per cittadini, associazioni e visitatori. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione comunale volto a migliorare la qualità ambientale del territorio e a rafforzare la sensibilizzazione sul tema della sostenibilità. Durante il pomeriggio, i partecipanti saranno coinvolti in attività di raccolta dei rifiuti abbandonati e di cura del decoro urbano, con l’obiettivo di rendere Marina di Modica ancora più accogliente in vista della stagione estiva. L’Assessore alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro, ha dichiarato: “L’Amministrazione sostiene con convinzione questa iniziativa, che incarna pienamente la nostra visione di una città più pulita e sostenibile. ‘Marina di Modica si differenzia’ rappresenta un impegno concreto e condiviso per la tutela del territorio. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a questo momento di comunità e responsabilità civica.” La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per esigenze organizzative, è possibile registrarsi tramite il sito ufficiale dell’associazione Plastic Free (plasticfreeonlus.it). Si invitano i partecipanti a munirsi di guanti e a contribuire con spirito di collaborazione e senso civico. Sarà un’ottima occasione per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta e fare qualcosa di utile per il pianeta.

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