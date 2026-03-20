Addio ad Aurelio Catra: scompare l’ex Presidente del Tribunale di Modica

MODICA, 20 Marzo 2026 – La città di Modica e l’intero distretto giudiziario piangono la scomparsa di Aurelio Catra, già Presidente del Tribunale di Modica, deceduto all’età di 87 anni. Con lui se ne va un pezzo di storia della magistratura siciliana, un uomo che ha dedicato la propria vita all’amministrazione della giustizia con rigore, equilibrio e una profonda umanità.

Una vita al servizio della Legge

Il nome di Aurelio Catra rimane indissolubilmente legato alla stagione d’oro e ai momenti più complessi del presidio di giustizia modicano. Durante il suo mandato come Presidente, ha saputo guidare il Tribunale con ferma autorevolezza, diventando un punto di riferimento non solo per i colleghi magistrati, ma anche per l’intero Ordine degli Avvocati.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un magistrato d’altri tempi: colto, schivo e dotato di una straordinaria capacità di ascolto. La sua gestione è stata caratterizzata da un impegno costante per l’efficienza degli uffici giudiziari, sempre nel pieno rispetto della dignità delle parti coinvolte nei processi. Nel 2010 era andato in pensione.

Il cordoglio del territorio

La notizia della sua scomparsa ha destato profonda commozione a Modica e nei comuni limitrofi. Messaggi di cordoglio stanno giungendo dai rappresentanti delle istituzioni, che ne sottolineano l’alto profilo morale e il contributo civile dato alla collettività.

“Il Presidente Catra è stato un esempio di dedizione e integrità,” commentano negli ambienti del Palazzo di Giustizia. “La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che credono in una giustizia esercitata con saggezza e rettitudine.”

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