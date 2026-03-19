Scontro frontale e mortale sulla Buccheri-Francofonte nella notte, muore il 60enne Fabrizio Scatà

LENTINI, 19 Marzo 2026 – – Una scia di sangue torna a macchiare le strade del siracusano. Un gravissimo incidente stradale, verificatosi nella serata di ieri lungo la strada provinciale Buccheri-Francofonte, in territorio di Lentini, è costato la vita a un uomo di 60 anni, lasciando un’altra persona ferita in modo serio.

La dinamica del tragico impatto

La vittima è Fabrizio Scatà, residente a Buccheri. L’uomo viaggiava a bordo della sua Mercedes in direzione Lentini quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con una Volvo che procedeva nel senso di marcia opposto, verso Buccheri. Alla guida dell’altra vettura si trovava A.G., 58 anni, anch’egli originario di Buccheri ma residente a Sant’Agata Li Battiati.

L’impatto è stato di estrema violenza, trasformando le carrozzerie dei due mezzi in un groviglio di lamiere.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lentini, i quali hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo di Scatà dall’abitacolo accartocciato. Entrambi i conducenti sono stati affidati ai sanitari del 118 e trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini.

Le condizioni di Fabrizio Scatà sono apparse immediatamente disperate ai medici. Nonostante i tentativi di stabilizzarlo e le cure prestate durante la notte, il sessantenne non ce l’ha fatta: il suo cuore ha cessato di battere poche ore dopo il ricovero. Il conducente della Volvo ha riportato fratture multiple e resta sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi di rito sono stati affidati ai Carabinieri della stazione di Lentini. I militari sono impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica dello scontro per individuare eventuali responsabilità e chiarire cosa abbia innescato il tragico frontale, se una distrazione, un’alta velocità o un asfalto reso insidioso.

Salva