Tragedia sulla Pozzallo-Ispica: è il 71enne Antonino Canto la vittima dell’incidente sulla SP 66

POZZALLO/ISPICA, 19 Marzo 2026 -Arrivano conferme sull’identità dell’uomo che ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 11:00 di stamattina lungo la SP 66, la litoranea che collega Pozzallo a Ispica, in zona Contrada Graffetta.

La vittima è Antonino Canto, 71 anni, stimato residente di Ispica. Appassionato di caccia, era indicato come “una delle migliori doppiette della provincia di Ragusa”.

Secondo i nuovi dettagli raccolti, il signor Canto era alla guida del suo autocarro quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è verificato un violento tamponamento con un’autovettura. A seguito dell’impatto, il mezzo pesante ha perso stabilità, finendo per ribaltarsi fuori dalla carreggiata, così come l’utilitaria e’ stata sbalzata fuori strada.

Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione, e del personale del 118, per il conducente dell’autocarro non c’è stato nulla da fare: i traumi riportati nel ribaltamento sono risultati fatali. Il conducente dell’auto coinvolta, invece, è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Modica per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono ancora impegnati i Carabinieri di Pozzallo e Modica per i rilievi di rito necessari a stabilire l’esatta responsabilità del sinistro. La circolazione sulla strada provinciale ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore.

La notizia ha destato profondo cordoglio a Ispica, dove Antonino Canto era molto conosciuto.

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