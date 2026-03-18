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Cronaca | Modica

Lutto a Modica: addio a Salvatore Floridia, storico presidente della Società Operaia

Per decenni alla guida del sodalizio di Corso Umberto, ha rappresentato un pilastro del mutuo soccorso in città. Camera ardente allestita nella sede dell'ente
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Modica, 18 Marzo 2026 –  La città di Modica piange la scomparsa di Salvatore Floridia, figura di riferimento del tessuto sociale e storico presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Floridia ha legato indissolubilmente il suo nome alla storica istituzione di Corso Umberto. Per decenni ha retto la presidenza dell’ente con quella parsimonia e dedizione tipiche di una gestione d’altri tempi, improntata alla tutela dei soci e alla conservazione del prestigio del sodalizio. Sotto la sua guida, la Società Operaia ha attraversato stagioni importanti, confermandosi un centro di aggregazione e solidarietà fondamentale per la comunità modicana, prima del passaggio di testimone all’attuale presidente, Giorgio Solarino.

Indicato come “il ragioniere Floridia” (era stato dipendente dell’Asp), in segno di profondo rispetto e gratitudine per il lungo servizio prestato, il Consiglio di Amministrazione della Società Operaia ha disposto un tributo speciale: la camera ardente sarà allestita proprio all’interno della sede del sodalizio, in Corso Umberto, dalle 15,30 in poi.

Sarà un momento per permettere ai soci, agli amici e ai tanti cittadini che lo hanno conosciuto di rendergli l’ultimo omaggio tra quelle mura che per quasi una vita intera sono state la sua seconda casa.

“Salvatore Floridia – dice il suo successore Solarino – ha incarnato i valori del mutuo soccorso con rigore e spirito di servizio, lasciando un’impronta indelebile nella storia della nostra associazione.”

I funerali si svolgeranno venerdì 20 marzo, alle 10,30, nella Chiesa Madre di San Pietro.

© Riproduzione riservata
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2 commenti su “Lutto a Modica: addio a Salvatore Floridia, storico presidente della Società Operaia”

  1. Salvatore Rando

    Accolgo con profondo sgomento la perdita di un caro amico e collega dell’Asp, persona stimata e grande presidente della società Carlo Papa. Non posso mai dimenticare l’autorizzazione ad ospitare una mostra di quadri di Vittorio Ribaudo, tennista e pittore innamorato di Modica, anch’egli scomparso. Vivissime condoglianze alla famiglia.

  2. Salvatore Rando

    Accolgo con profondo sgomento la perdita di un caro amico e collega dell’Asp, stimata e grande presidente della società Mutuo Soccorso di Modica Bassa. Non posso mai dimenticare l’autorizzazione ad ospitare una mostra di quadri di Vittorio Ribaudo, tennista e pittore innamorato di Modica, anch’egli scomparso. Vivissime condoglianze alla famiglia.

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