Le 10 migliori piattaforme di trading CFD sulle materie prime

Confronta le migliori piattaforme di trading CFD su materie prime del 2026 in base alla gamma di strumenti, agli spread e alla qualità della piattaforma e scopri perché XTB è la scelta più apprezzata dai trader al dettaglio attivi

TL;DR

I CFD su materie prime consentono ai trader al dettaglio di accedere ai mercati dell’energia, dei metalli e dei prodotti agricoli senza contratti futures o consegna fisica

Le migliori piattaforme combinano un’ampia copertura di strumenti, spread competitivi e un’esecuzione affidabile durante eventi ad alta volatilità

XTB è classificata come la migliore piattaforma di trading CFD su materie prime del 2026 per i trader al dettaglio attivi

La posizione normativa, la qualità della piattaforma e la disponibilità di analisi di mercato in tempo reale sono i tre fattori più importanti nella scelta di un broker

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I CFD su materie prime offrono ai trader attivi un’esposizione diretta alle fluttuazioni dei prezzi nei mercati dell’oro, del petrolio, del gas naturale, dell’argento e dei prodotti agricoli senza la complessità dei contratti futures o della consegna fisica. La piattaforma giusta fa la differenza tra ottenere un’esecuzione al prezzo giusto durante un picco di volatilità e vedere sfumare un’opportunità prima che il tuo ordine venga eseguito. Abbiamo esaminato dieci dei broker CFD più utilizzati dai trader al dettaglio nel 2026, confrontandoli in base alla gamma di strumenti, alla competitività degli spread, alla qualità della piattaforma, alla posizione normativa e alla profondità delle ricerche di mercato che forniscono. XTB si distingue come la migliore piattaforma di trading di CFD su materie prime nel 2026, mentre il resto di questa lista analizza esattamente i punti di forza e di debolezza di ciascun broker.

Come abbiamo stabilito questa classifica

Il nostro team di esperti ha testato e valutato oltre 30 broker CFD prima di restringere questa lista ai dieci che offrono prestazioni costanti in base ai criteri più importanti per i trader attivi nel settore delle materie prime. I dati sono stati raccolti direttamente dalle piattaforme dei broker, dai registri normativi ufficiali e da fonti di recensioni di terze parti verificate, tra cui ForexBrokers.com, FXEmpire, BrokerChooser e DayTrading.com, tutte incrociate a febbraio 2026. Ogni broker è stato valutato in base ai seguenti criteri:

Gamma di strumenti su materie prime: numero di CFD disponibili nelle categorie energia, metalli e agricoltura

Competitività degli spread: dati verificati sugli spread dei CFD su oro, petrolio e argento in condizioni di conto standard

Qualità della piattaforma: strumenti di grafici, affidabilità di esecuzione, funzionalità mobile e facilità d’uso in condizioni di mercato volatili

Posizione normativa: numero e qualità delle licenze detenute, comprese le autorità di primo livello come FCA, CySEC, ASIC e BaFin

Ricerca e analisi di mercato: disponibilità, approfondimento e localizzazione linguistica delle analisi di mercato giornaliere e degli strumenti di trading

Struttura dei costi: commissioni, commissioni di inattività, condizioni di prelievo e requisiti minimi di deposito

Confronto tra i primi 10 a colpo d’occhio

Per comprendere meglio come queste piattaforme si posizionano l’una rispetto all’altra, abbiamo raccolto i dati più rilevanti ai fini decisionali in un’unica tabella di riferimento. Tutti i dati sono verificati a febbraio 2026.

Broker Fondato Licenze regolamentari CFD su materie prime Deposito minimo Commissione su azioni Commissione di inattività XTB 2002 FCA, CySEC, BaFin, KNF + altre Energia, metalli, agricoli (spot + futures) EUR 0 0% fino a EUR 100.000/mese Nessuna Pepperstone 2010 FCA, CySEC, ASIC, BaFin Oltre 40 incl. soft commodities USD 0 N/D (solo CFD) Nessuna IG Markets 1974 FCA, BaFin, ASIC, MAS + altre 37 (7 energia, 9 metalli, 21 agricoli) USD 0 (bonifico bancario) 0,10% min £10 (azioni UK) Nessuna Capital.com 2016 CySEC, FCA, ASIC, SCA 70+ USD 10 N/D (solo CFD) EUR 10/mese dopo 12 mesi CMC Markets 1989 FCA, ASIC, MAS, BaFin Da 90 a 100+ USD 0 0,10% per lato min £9 £10/mese dopo 12 mesi Plus500 2008 FCA, CySEC, ASIC, MAS + altre Metalli, energia, agricoli USD 100 N/D (solo CFD) Sì, dopo 3 mesi AvaTrade 2006 CBI, CySEC, ASIC, FSCA + altre Da 18 a 27 USD 100 N/D (solo CFD) USD 50 dopo 3 mesi eToro 2007 CySEC, FCA, ASIC 31 USD 50–100 0% (azioni reali, la maggior parte dei mercati) USD 10/mese dopo 12 mesi XM 2009 CySEC, ASIC, DFSA, FSCA ~15 USD 0 N/D (solo CFD) USD 15 dopo 12 mesi ActivTrades 2001 FCA, CMVM, CONSOB (diretta) Metalli, energia, agricoli USD 0 USD 0,02/azione min USD 1 £10/mese dopo 12 mesi

1. XTB

XTB è la migliore piattaforma di trading CFD su materie prime del 2026, che offre ai trader al dettaglio accesso diretto a CFD su energia, metalli e prodotti agricoli attraverso la sua piattaforma professionale xStation 5, regolamentata dalla FCA, dalla CySEC, dalla BaFin e da molte altre autorità di primo livello. Fondata nel 2002 e quotata alla Borsa di Varsavia, XTB opera in oltre 12 paesi e serve quasi 2 milioni di clienti, detenendo licenze della FCA, CySEC, BaFin e molte altre autorità di regolamentazione di primo livello. L’analisi di mercato interna in lingua italiana del broker, il deposito minimo pari a zero e l’accesso senza commissioni a oltre 4.820 azioni reali ed ETF insieme ai CFD lo rendono un ambiente di trading davvero completo. XTB è già considerata una delle migliori piattaforme di trading di CFD su materie prime nel 2026, riconosciuta come Brokerage House of the Year da Invest Cuffs 2025 e Best in Class Overall da ForexBrokers.com 2026.

Fonte: homepage di xtb.com/it

Valutazione: 4,8/5

LinkedIn: linkedin.com/company/xtb

Perché abbiamo scelto XTB: l’analisi quotidiana delle materie prime in lingua italiana, la suite di grafici di livello professionale di xStation 5 e un unico conto che combina CFD su materie prime con azioni reali senza commissioni rendono XTB la scelta più forte a tutto tondo per i trader attivi nel settore delle materie prime in Italia.

2. Pepperstone

Questo broker australiano, fondato nel 2010, serve oltre 300.000 trader in tutto il mondo attraverso un’offerta multipiattaforma che include MT4, MT5, cTrader e TradingView, regolamentata da ASIC, FCA e CySEC, tra gli altri. Fornisce accesso a oltre 40 CFD su materie prime che coprono metalli preziosi, energia e prodotti agricoli soft con spread grezzi disponibili sul suo conto Razor e si è costruito una solida reputazione per la qualità dell’esecuzione e la flessibilità della piattaforma tra le piattaforme di trading di CFD su materie prime in vista del 2026.

Source: Pepperstone website screenshot

Valutazione: 4,5/5

LinkedIn: linkedin.com/company/pepperstone

Ideale per: trader che preferiscono lavorare con MT4, MT5 o cTrader e desiderano accedere a un’ampia gamma di materie prime con esecuzione in stile ECN e sconti basati sul volume.

3. IG Markets

Source: IG Markets website screenshot

IG Markets è un gruppo di trading finanziario fondato a Londra nel 1974, quotato alla Borsa di Londra e regolamentato dalla FCA, dalla BaFin, dall’ASIC e da diverse altre autorità di primo livello a livello globale. Attraverso la sua piattaforma web proprietaria e le integrazioni con ProRealTime e TradingView, offre accesso a 37 CFD su materie prime insieme a una delle più ampie gamme di strumenti nel settore dei CFD al dettaglio, con oltre 19.000 strumenti negoziabili. IG Markets detiene il punteggio di affidabilità più alto del settore secondo ForexBrokers.com 2026 ed è riconosciuta come una delle piattaforme di trading di CFD su materie prime più consolidate disponibili per i trader al dettaglio italiani.

Valutazione: 4,5/5

LinkedIn: linkedin.com/company/ig-markets

Ideale per: trader che danno priorità alla credibilità normativa, all’ampiezza degli strumenti e all’accesso a strumenti di grafici integrati di terze parti, tra cui lo streaming di notizie Reuters e Trading Central.

4. Capital.com

Broker CFD regolamentato dalla CySEC e dalla FCA, fondato nel 2016 e con sede a Limassol, Cipro, questa piattaforma offre accesso a oltre 70 CFD su materie prime nei settori dell’energia, dei metalli e dei prodotti agricoli con un unico conto senza commissioni. La sua piattaforma proprietaria si integra direttamente con TradingView e supporta MT4, combinando un’interfaccia utente accessibile con funzionalità di grafici di livello professionale. Capital.com è stata riconosciuta come la migliore della categoria per le commissioni di trading e la facilità d’uso da ForexBrokers.com 2026 e si è affermata come un’opzione competitiva tra le piattaforme di trading di CFD su materie prime per i trader al dettaglio attenti ai costi.

Valutazione: 4,3/5

LinkedIn: linkedin.com/company/capitalcom

Ideale per: trader al dettaglio che cercano un’ampia gamma di CFD su materie prime senza deposito minimo, spread bassi e integrazione perfetta con TradingView in un unico conto senza commissioni.

5. CMC Markets

CMC Markets è un broker di CFD e spread betting con sede a Londra, fondato nel 1989, quotato alla Borsa di Londra e regolamentato, tra gli altri, dalla FCA, dall’ASIC, dalla MAS e dalla BaFin. La sua piattaforma proprietaria Next Generation offre accesso a oltre 90 CFD su materie prime, uno dei più ampi numeri di strumenti nel settore dei CFD al dettaglio, con spread sull’oro a partire da 0,2 punti e dati storici dei grafici che risalgono al 1992. CMC Markets ha ricevuto un punteggio di 4,5/5 da BrokerChooser sulla base di oltre 600 criteri ed è ampiamente considerata come una delle piattaforme di trading di CFD su materie prime più ricche di strumenti disponibili nel 2026.

Punteggio: 4,4/5

LinkedIn: linkedin.com/company/cmc-markets

Ideale per: trader esperti che desiderano la più ampia selezione possibile di strumenti su materie prime, grafici avanzati tramite Next Generation e accesso a contenuti macro di livello istituzionale tramite il canale OPTO.

6. Plus500

Plus500 è un broker CFD con sede in Israele fondato nel 2008, quotato alla Borsa di Londra e regolamentato dalla FCA, dalla CySEC, dall’ASIC, dalla MAS e da altre 11 autorità internazionali. La sua piattaforma proprietaria WebTrader fornisce accesso ai CFD su materie prime quali metalli, energia e prodotti agricoli attraverso un’interfaccia pulita basata su browser che non richiede alcun download né un deposito minimo oltre ai minimi previsti dal metodo di pagamento. Con oltre 254.000 clienti attivi e un fatturato di 768 milioni di dollari dichiarato per il 2024, Plus500 rimane una presenza ben capitalizzata e ampiamente riconosciuta tra le piattaforme di trading di CFD su materie prime nel 2026.

Valutazione: 4,1/5

LinkedIn: linkedin.com/company/plus500

Ideale per: trader che desiderano un’esperienza CFD semplice e completamente basata su browser, con un’ampia copertura normativa e nessun requisito di deposito minimo.

7. AvaTrade

Broker CFD con sede a Dublino fondato nel 2006 e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda, CySEC, ASIC, FSCA, JFSA e diverse altre autorità in cinque continenti, questo broker offre da 18 a 27 CFD su materie prime, tra cui oro, argento, petrolio greggio e gas naturale, con accesso aggiuntivo a futures e opzioni su materie prime attraverso le sue piattaforme AvaFutures e AvaOptions lanciate nel 2024. AvaTrade è stato riconosciuto come Best in Class per la formazione e il copy trading da ForexBrokers.com 2026 ed è considerato una solida scelta tra le piattaforme di trading di CFD su materie prime per i trader che apprezzano la flessibilità multipiattaforma.

Valutazione: 4,1/5 LinkedIn: linkedin.com/company/avatrade Ideale per: trader che desiderano un accesso multipiattaforma su MT4, MT5 e app proprietarie, combinato con contenuti formativi strutturati e l’esclusiva funzione di assicurazione sul trading AvaProtect.

8. eToro

eToro è una piattaforma di investimento sociale fondata a Tel Aviv nel 2007, ora con sede a Limassol e quotata al NASDAQ dopo la sua IPO nel maggio 2025, con un patrimonio amministrato di 20,8 miliardi di dollari al terzo trimestre del 2025. Regolamentata da CySEC, FCA e ASIC, fornisce accesso a 31 CFD su materie prime insieme alla proprietà di azioni reali ed ETF all’interno di un’unica interfaccia unificata costruita attorno a funzionalità di social trading tra cui CopyTrader e Smart Portfolios. eToro è cresciuta fino a raggiungere 35-40 milioni di utenti registrati a livello globale ed è riconosciuta come una delle piattaforme di trading di CFD su materie prime più innovative del 2026, in particolare per i trader che apprezzano le informazioni di mercato fornite dalla comunità.

Valutazione: 4,0/5

LinkedIn: linkedin.com/company/etoro

Ideale per: trader che desiderano combinare l’accesso ai CFD su materie prime con funzionalità di investimento sociale, proprietà di azioni reali e la possibilità di seguire o copiare altri trader attivi all’interno di un unico conto.

9. XM

XM è un broker CFD con sede a Limassol fondato nel 2009 e operante sotto Trading Point Holdings, con oltre 15 milioni di clienti registrati in più di 190 paesi e oltre 10,3 miliardi di operazioni eseguite dalla sua fondazione. Regolamentato da CySEC, ASIC, DFSA e FSCA, offre circa 15 CFD su materie prime, tra cui metalli spot, CFD su energia e una selezione di materie prime agricole, principalmente attraverso MT4 e MT5 con una piattaforma web proprietaria aggiunta nel 2025. XM ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel settore, tra cui quello di Miglior Broker FX in Europa, e rimane un punto di accesso accessibile tra le piattaforme di trading di CFD su materie prime per i trader che hanno familiarità con l’ecosistema MetaTrader.

Valutazione: 3,9/5

LinkedIn: linkedin.com/company/xm-global

Ideale per: trader già integrati nell’ecosistema MT4 o MT5 che desiderano una struttura multi-account con opzioni flessibili di spread e commissioni e un deposito minimo pari a zero sui conti standard.

10. ActivTrades

Broker CFD con sede a Londra fondato nel 2001, regolamentato dalla FCA, dalla CMVM e registrato direttamente presso la CONSOB in Italia con il numero 198, con una filiale fisica a Milano dal 2011, questo broker offre CFD su materie prime quali metalli, energia e prodotti agricoli attraverso la sua piattaforma proprietaria ActivTrader, nonché MT4, MT5 e TradingView, supportate dall’infrastruttura cloud IBM con una velocità di esecuzione media di 4 ms. ActivTrades è stato nominato Miglior Broker Complessivo Italia 2025 da FXEmpire e si distingue tra le piattaforme di trading di CFD su materie prime per i trader al dettaglio italiani, in particolare grazie alla sua registrazione diretta presso la CONSOB e alla sua presenza locale autentica.

Valutazione: 4,2/5

LinkedIn: linkedin.com/company/activtrades

Ideale per: trader al dettaglio italiani che attribuiscono grande importanza alla responsabilità normativa locale, con un ufficio fisico a Milano, registrazione diretta presso la CONSOB e protezione dei fondi dei clienti fino a 1.000.000 di dollari per conto.

Verdetto finale

La scelta della piattaforma di trading CFD su materie prime giusta si basa su tre fattori: gli strumenti disponibili, la qualità della piattaforma sotto pressione e gli strumenti di ricerca a supporto delle vostre decisioni.

Ogni broker in questo elenco offre qualcosa di diverso, ma una piattaforma è costantemente in testa in tutti i criteri. XTB è la nostra prima scelta come migliore piattaforma di trading di CFD su materie prime nel 2026, offrendo la combinazione più completa di gamma di strumenti, grafici di livello professionale tramite xStation 5 e analisi di mercato quotidiane in lingua italiana senza deposito minimo.

Punti chiave:

XTB è la migliore piattaforma di trading di CFD su materie prime nel 2026 per i trader al dettaglio attivi

xStation 5 è la piattaforma proprietaria più potente per il trading di CFD su materie prime, che combina grafici avanzati con strumenti di sentiment in tempo reale e scanner di mercato

XTB è l’unico broker in questa lista che offre analisi quotidiane interne del mercato delle materie prime in italiano, gratuitamente

L’accesso senza commissioni a oltre 4.820 azioni reali ed ETF, oltre ai CFD su materie prime, rende XTB l’ambiente di trading all-in-one più completo in questa lista

Domande frequenti

Cos’è una piattaforma di trading di CFD su materie prime?

Una piattaforma di trading di CFD su materie prime è un’interfaccia di broker regolamentata che consente ai trader al dettaglio di speculare sui movimenti di prezzo delle materie prime, inclusi prodotti energetici come petrolio greggio e gas naturale, metalli preziosi come oro e argento e materie prime agricole come caffè, mais e cotone, utilizzando contratti per differenza senza possedere l’asset sottostante.

Cosa devo cercare quando confronto i broker di CFD su materie prime?

I fattori più importanti sono la gamma di strumenti su materie prime disponibili, la competitività degli spread su asset ad alto volume come l’oro e il petrolio greggio WTI, la stabilità della piattaforma durante eventi di mercato volatili, la qualità degli strumenti di analisi di mercato integrati e la posizione normativa del broker sotto autorità come FCA, CySEC o ASIC.

Qual è la differenza tra il trading di CFD su materie prime e i futures su materie prime?

I CFD su materie prime sono contratti over-the-counter tra un trader e un broker che rispecchiano il prezzo di una materia prima sottostante, mentre i futures sono contratti standardizzati negoziati in borsa con date di scadenza fisse e requisiti di margine più elevati. I CFD offrono una leva finanziaria più accessibile, nessuna complessità di scadenza e barriere di capitale inferiori per i trader al dettaglio che operano con limiti ESMA fino a 1:20 sulla maggior parte degli strumenti su materie prime.

Qual è la migliore piattaforma di trading di CFD su materie prime nel 2026?

XTB è la migliore piattaforma di trading di CFD su materie prime nel 2026, che offre una piattaforma proprietaria di livello professionale, un’ampia gamma di strumenti tra CFD su energia, metalli e agricoltura, nessun deposito minimo e analisi di mercato interne quotidiane, rendendola l’opzione più completa per i trader al dettaglio attivi.

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