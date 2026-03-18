Csen Ragusa. Al via il campionato interprovinciale femminile targato Csen

Ragusa, 18 marzo 2026 – È iniziata domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la nuova edizione del campionato interprovinciale di calcio a 5 femminile Csen un appuntamento ormai consolidato che continua a dare impulso al movimento sportivo femminile in Sicilia. Il raduno inaugurale si è svolto presso i campetti della Ssd Scicli Bruffalori, che ha ospitato le squadre partecipanti alla prima giornata: Ssd Scicli Bruffalori, Modica Airone, Asd Siriana e Gaggi. A conquistare la vittoria nella gara d’apertura è stata proprio la squadra di casa, protagonista di una prestazione intensa e determinata.

Il campionato, organizzato sotto l’egida del Csen Ragusa e coordinato dalla responsabile regionale per il calcio femminile Tiziana Maggio, rappresenta da anni un punto di riferimento per le realtà amatoriali del territorio. L’obiettivo è chiaro: offrire alle donne e alle ragazze uno spazio sportivo strutturato, inclusivo e capace di valorizzarne il talento. Il torneo è arbitrato dai direttori di gara di calcio Csen dell’Asd Sport Eventi capitanati dal presidente Emiliano Migliorisi.

“Questo campionato – afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – non è soltanto una competizione, ma un percorso di crescita collettiva. Ogni anno vediamo aumentare entusiasmo, partecipazione e qualità tecnica. Il calcio femminile sta vivendo una stagione di grande sviluppo e il nostro compito è sostenerlo con organizzazione, serietà e passione. Le nostre atlete meritano visibilità e opportunità, e il Csen continuerà a garantire loro un ambiente sano e accogliente”. Oltre alle squadre presenti al raduno inaugurale, prendono parte al torneo anche altre formazioni di rilievo come Megara, Rosolini e Vittoria, contribuendo a rendere il campionato ancora più competitivo e partecipato. La squadra che conquisterà il primo posto accederà alla fase nazionale, un traguardo prestigioso che permetterà alle atlete più meritevoli di confrontarsi con realtà provenienti da tutta Italia. Dal 30 aprile al 3 maggio, inoltre, a Diamante (Calabria), si svolgerà la fase interregionale, che vedrà impegnate le rappresentative siciliane nelle categorie Open, Under 16 e Under 13. Un appuntamento che conferma la volontà del Csen di investire anche sulle nuove generazioni.

“Il nostro impegno – aggiunge Cassisi – punta molto sui giovani. A breve partiranno anche i campionati Under 16 e Under 14, perché crediamo che la crescita del movimento passi soprattutto dalla formazione delle nuove leve. Vogliamo che sempre più ragazze trovino nel calcio un’occasione di espressione, di socialità e di futuro”. Il campionato interprovinciale di calcio a 5 femminile Csen si conferma così un tassello fondamentale nel panorama sportivo siciliano, capace di unire competizione, inclusione e promozione sociale. “Forza ragazze, il calcio è anche vostro – conclude Cassisi – e noi saremo sempre al vostro fianco per sostenervi”.

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