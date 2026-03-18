L’ASP Ragusa pubblica un nuovo Avviso per il reclutamento di medici in quiescenza

Ragusa, 18 marzo 2026 – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha indetto un Avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali a medici in quiescenza, da destinare ai servizi ospedalieri aziendali.

Il provvedimento, formalizzato con delibera n. 563 del 14 marzo, si inserisce nel quadro delle azioni già avviate dalla Direzione strategica per fronteggiare la carenza di personale, garantire la continuità assistenziale e il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Gli incarichi, di natura libero-professionale, avranno durata massima di sei mesi e potranno prevedere un impegno fino a 38 ore settimanali, in relazione alle esigenze delle Unità operative. La procedura, rivolta a un ampio ventaglio di discipline, resterà aperta fino al 31 dicembre 2026, con valutazione delle candidature in ordine cronologico fino alla copertura del fabbisogno. Le domande dovranno essere presentate tramite posta elettronica certificata secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell’Azienda (asp.rg.it – sezione ‘Bandi e Concorsi’).

«Questo intervento – dichiara il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago – si inserisce in una strategia complessiva che punta a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per rafforzare l’assistenza sanitaria e ridurre i tempi di attesa. Si tratta di un ulteriore passo nel percorso già avviato lo scorso febbraio, quando, con analoghe procedure, abbiamo avviato il reclutamento di medici di varie discipline e il potenziamento della rete dell’emergenza-urgenza».

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