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Attualità | Monterosso Almo

Il giovane monterossano Paolo Scollo è il nuovo Presidente della FNP Frutticoltura di ANGA

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Monterosso Almo, 17 marzo 2026 – Paolo Scollo, titolare dell’azienda “Tirollallà” di Monterosso Almo e socio con Sebastiano Giaquinta, è stato nominato Presidente della Federazione Nazionale di Prodotto Frutticoltura (FNP) di ANGA (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori). La nomina è stata annunciata dall’Assemblea nazionale di ANGA e rappresenta un importante riconoscimento per il giovane agricoltore monterossano. Scollo si impegnerà a rafforzare la sinergia operativa tra ANGA e Confagricoltura, portando avanti un patto generazionale tra innovazione ed esperienza, e a valorizzare la sostenibilità nel lavoro quotidiano delle imprese agricole. “Mi auguro di saper gestire al meglio la responsabilità che questo incarico impone, con l’aiuto del Comitato di Presidenza e con il sostegno di ANGA Ragusa”, ha dichiarato Scollo. “Sono sicuro che sarà un’esperienza da cui imparare per migliorare e continuare a crescere”. La nomina di Scollo rappresenta un importante segnale di rinnovamento e di apertura verso il futuro per la FNP Frutticoltura di ANGA. Confagricoltura Ragusa esprime le sue congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al nuovo Presidente.

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