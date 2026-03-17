Vittoria. Basilica di San Giovanni Battista: consegnati i lavori di restauro dei portoni storici del 1706

Vittoria, 17 marzo 2026 – Il Comune di Vittoria ha ufficialmente consegnato i lavori di manutenzione e restauro dei portoni lignei della Basilica di San Giovanni Battista, uno degli edifici simbolo della città e punto di riferimento storico, religioso e culturale per l’intera comunità.

La consegna dei lavori è avvenuta oggi con la sottoscrizione del verbale di consegna da parte del Direttore dei Lavori, arch. Salvatore Lorefice, dando così avvio all’intervento previsto nell’ambito delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale cittadino. Il progetto, approvato dalla Giunta comunale, prevede un investimento complessivo di 50.000 euro. Le somme utilizzate sono stanziate dalla Regione Siciliana nell’ambito dei contributi per interventi di riqualificazione urbana e di investimenti; l’Amministrazione comunale, attraverso una specifica deliberazione di Giunta, ha deciso di destinare tali risorse al recupero dei portoni della Basilica di San Giovanni Battista. La Ditta che si è aggiudicato l’appalto è l’impresa Cilia Salvatrice Tiziana di Vittoria.

I portoni oggetto dell’intervento sono quelli originali della Basilica e risalgono al 1706. Circa quindici anni fa era stato realizzato un intervento di restauro conservativo limitato ad alcune parti lignee; i lavori avviati oggi consentiranno invece un’azione più organica e completa di manutenzione e recupero.

L’Assessore alla Cultura Arturo Barbante, ha sottolineato il valore culturale e identitario dell’intervento: “La Basilica di San Giovanni Battista rappresenta uno dei simboli più significativi della nostra storia cittadina. Il recupero dei portoni storici significa custodire la memoria collettiva e restituire piena dignità a un bene che appartiene alla comunità. Intervenire su elementi originali del Settecento vuol dire investire nella tutela del patrimonio culturale e nella valorizzazione della nostra identità”.

L’intervento interesserà complessivamente i tre portoni principali e i due ingressi laterali, con l’obiettivo di preservarne l’integrità strutturale e il valore artistico.

“Intervenire sui portoni storici della Basilica significa prendersi cura di un bene identitario della nostra città — dichiara l’assessore alla Manutenzione Cesare Campailla —. Si tratta di elementi architettonici originali che raccontano oltre tre secoli di storia e che necessitavano di un intervento mirato per garantirne la conservazione nel tempo”.

“ La tutela del patrimonio monumentale rappresenta una responsabilità fondamentale per un’Amministrazione pubblica — afferma il Sindaco Francesco Aiello —. Restituire piena funzionalità e decoro ai portoni della Basilica di San Giovanni Battista significa custodire la memoria collettiva della nostra comunità e valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi di Vittoria. Continuiamo a investire nella cura della città, consapevoli che la salvaguardia della nostra storia è anche un investimento sul futuro”.

Con l’avvio dei lavori, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella conservazione e valorizzazione dei beni storici cittadini.

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