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Politica regionale

Regione Sicilia. Urbanistica, contributi per il Pug. Savarino: «Sostegno alla pianificazione territoriale»

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Palermo, 17 Marzo 2026 – Pubblicato il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell’Urbanistica che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi pari a un milione di euro in favore dei consorzi di Comuni, delle Città metropolitane e dei Comuni siciliani per sostenere le spese per la redazione dei Piani urbanistici generali (Pug) per l’anno 2026.
«Con questo provvedimento – afferma l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino – diamo attuazione all’impegno dell’assessorato e del governo Schifani per una pianificazione efficace e moderna del territorio siciliano, per promuoverne uno sviluppo ordinato, sostenibile e coerente. Un passo concreto a sostegno degli enti locali in questo complesso processo».
Le risorse messe a disposizione dall’ultima legge di Stabilità consentiranno di contribuire alla redazione, alla revisione e alla rielaborazione degli strumenti territoriali ed urbanistici affidati a professionisti, così come previsto dalla legge di riforma urbanistica (n.19 del 13 agosto 2020).
In particolare, vengono definite tre fasce di contributi sulle spese ritenute ammissibili, in relazione alla dimensione dei Comuni: 45 mila euro per i Comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti e una superficie territoriale inferiore a 30 chilometri quadrati; 55 mila euro per quelli con popolazione compresa tra 30 mila e 100 mila abitanti e per quelli con popolazione inferiore a 30 mila abitanti ma con superficie superiore a 30 kmq; 65 mila euro per i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.
Le richieste di contributo saranno valutate sulla base di alcuni criteri di priorità: Comuni che decidono di redigere il Pug in forma associata, vetustà dello strumento urbanistico vigente, dimensione demografica, stato di avanzamento del Pug.
Le istanze dovranno essere inviate via pec all’indirizzo dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

 

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