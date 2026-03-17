  • 18 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 18 Marzo 2026 -
Ecologia | Marina di Modica | News in primo piano

Marina di Modica: la rivoluzione silenziosa di Puccia e il suo staff

Dalla pulizia del laghetto alla caccia alle microplastiche: un esempio che fa scuola
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Marina di Modica, 17 Marzo 2026 – C’è chi guarda e si lamenta, e c’è chi agisce e trasforma. Antonio Puccia e il suo staff appartengono decisamente alla seconda categoria. Dopo il successo della prima raccolta autonoma di rifiuti presso il laghetto di Marina di Modica, il gruppo non ha mostrato alcun segno di stanchezza, tornando in azione con una determinazione ancora più forte.

Domenica scorsa, l’attenzione si è spostata sulla battigia. Questa volta l’obiettivo era un nemico subdolo e quasi invisibile: le microplastiche. Si tratta di piccoli frammenti che, se non rimossi tempestivamente, rischiano di essere sepolti dalla sabbia, diventando parte integrante (e tossica) dell’arenile.

L’importanza di questo intervento non è solo estetica, ma vitale. Queste particelle, se scambiate per cibo e ingerite dalla fauna locale, portano a conseguenze devastanti, causano sofferenze e, nei casi peggiori, la morte degli animali. Quello di Puccia è stato un gesto concreto, intelligente e intriso di amore per Marina di Modica.

Il percorso di civiltà tracciato da Puccia ha dimostrato che la cura del territorio non è un evento isolato, ma una missione continua. Dopo il “bis” sulla spiaggia, è già tempo di prepararsi per il “tris”.

Puccia e il suo staff saranno, infatti, tra i protagonisti della giornata “Marina di Modica si differenzia”, prevista per sabato 21 marzo. Sarà un’ulteriore occasione per ribadire che proteggere l’ambiente non è solo un dovere, ma un atto di orgoglio verso la propria terra.

Puccia ha pensato bene e ha agito ancora meglio: un esempio luminoso che ci ricorda come ogni piccolo frammento raccolto oggi sia un investimento per la bellezza di domani.

© Riproduzione riservata
594525

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube