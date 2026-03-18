5 errori che fanno aumentare il costo dell’assicurazione auto

Il mercato delle assicurazioni in Italia attraversa una fase di dinamismo, con rincari che, secondo i dati di Ania e Ivass, a gennaio sono stati dello 0,33% rispetto a dicembre, anche se il dato più rilevante è quello su base annua: +4,38% rispetto a gennaio 2025.

In molto casi, però, gli automobilisti pagano premi elevati non solo a causa di questi mutamenti ma anche e soprattutto a causa di distrazioni o abitudini radicate. Ottimizzare la spesa non significa solo cercare il risparmio, ma gestire correttamente la propria polizza auto per evitare che errori di valutazione gonfino inutilmente il bollettino annuale.

L’eccessiva fiducia nel rinnovo automatico e la mancata comparazione

Uno degli sbagli più frequenti è restare fedeli alla propria compagnia per inerzia o timore della burocrazia. In realtà, la fedeltà non viene sempre premiata dalle direzioni commerciali, che spesso invece riservano tariffe competitive ai nuovi clienti.

Accettare passivamente il rinnovo proposto significa spesso farsi carico di adeguamenti tariffari tecnici evitabili guardandosi intorno. Confrontare più preventivi ogni anno permette di comprendere se la propria offerta è quella giusta per sé o se un altro istituto può rispondere meglio alle proprie necessità.

Trascurare l’aggiornamento dei dati personali e del veicolo

Un errore che incide pesantemente sul premio è il mancato aggiornamento dei dati relativi all’uso del mezzo e alla situazione del conducente. Le compagnie basano gli algoritmi su statistiche di rischio che variano in base alla residenza o al chilometraggio.

Se le abitudini sono cambiate portando a percorrere meno chilometri o se la residenza è ora in un comune meno rischioso, non comunicarlo porta a pagare per un rischio inesistente. Dichiarare un chilometraggio superiore al reale è un errore comune che alza il premio senza offrire vantaggi.

Ignorare la classe di merito e la storia assicurativa

La classe di merito rimane il parametro fondamentale del sistema bonus-malus, eppure molti ne sottovalutano il peso fino al sinistro. Un errore grave è non monitorare l’attestato di rischio digitale prima della scadenza. Piccoli incidenti con colpa possono far scattare un declassamento che raddoppia il costo dell’assicurazione.

È essenziale conoscere la propria storia e valutare, in caso di danni lievi, se non sia più conveniente rimborsare direttamente la controparte tramite il riscatto del sinistro, mantenendo intatta la classe ed evitando aumenti.

La scelta di garanzie accessorie non adatte al profilo d’uso

Spesso il costo lievita a causa di un pacchetto di garanzie costruito senza criteri di utilità reale. Scegliere troppe coperture, come la polizza furto per un veicolo datato dal valore minimo, è una spesa inefficiente. Al contrario, rinunciare a garanzie fondamentali come l’assistenza stradale per risparmiare pochi euro rischia di causare esborsi enormi in caso di imprevisto.

La soluzione ideale consiste nel calibrare le protezioni sul valore attuale dell’auto, evitando di pagare per servizi duplicati o superflui rispetto al contesto di circolazione abituale.

Rinnovare senza un’analisi critica del mercato annuale

Molti automobilisti non controllano le novità del mercato poco prima della scadenza contrattuale. Rinnovare senza verificare la presenza di nuove promozioni o prodotti specifici significa perdere diverse opportunità di risparmio.

Una ricerca attenta, fatta almeno trenta giorni prima della scadenza, e un confronto delle offerte possono rappresentare un’efficace difesa contro l’aumento del costo di mantenimento del proprio veicolo.

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