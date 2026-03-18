  • 18 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 18 Marzo 2026 -
Cronaca | News in primo piano

Enna, furgone bloccato sui binari: treno lo travolge. Nessun ferito, linea sospesa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Enna, 18 marzo 2026 – Paura questa mattina lungo la linea ferroviaria Palermo–Catania, nel tratto compreso tra Enna e Leonforte, dove un treno ha travolto un furgoncino rimasto bloccato all’interno di un passaggio a livello regolarmente chiuso, in prossimità di una curva. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo non sarebbe riuscito a liberare il veicolo dai binari in tempo utile prima dell’arrivo del convoglio. L’impatto è stato inevitabile, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti per mettere in sicurezza l’area e avviare le verifiche del caso. L’incidente ha reso necessaria la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria sulla tratta interessata, con possibili disagi per i passeggeri. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, i tecnici sono al lavoro per rimuovere il veicolo e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata
594528

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube