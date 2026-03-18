Enna, furgone bloccato sui binari: treno lo travolge. Nessun ferito, linea sospesa

Enna, 18 marzo 2026 – Paura questa mattina lungo la linea ferroviaria Palermo–Catania, nel tratto compreso tra Enna e Leonforte, dove un treno ha travolto un furgoncino rimasto bloccato all’interno di un passaggio a livello regolarmente chiuso, in prossimità di una curva. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo non sarebbe riuscito a liberare il veicolo dai binari in tempo utile prima dell’arrivo del convoglio. L’impatto è stato inevitabile, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti per mettere in sicurezza l’area e avviare le verifiche del caso. L’incidente ha reso necessaria la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria sulla tratta interessata, con possibili disagi per i passeggeri. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, i tecnici sono al lavoro per rimuovere il veicolo e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

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