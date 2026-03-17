Giustizia: il prezzo degli errori…di Rita Faletti

L’Osservatorio sull’errore giudiziario, istituito nel 2019 presso l’Unione delle Camere Penali Italiane, continua a fotografare con numeri sempre più netti il peso degli errori nel sistema penale italiano, accompagnando all’analisi una costante attività di sensibilizzazione sui costi umani e sociali delle ingiuste detenzioni; gli ultimi dati raccolti dal giornalista Riccardo Carlino delineano un quadro che interseca la crisi della giustizia con quella del sistema carcerario: oltre 8mila i casi di ingiusta detenzione registrati tra il 2017 e il 2024, con una media superiore a mille persone ogni anno finite in carcere da innocenti per giorni, mesi o anni, mentre sul fronte delle responsabilità disciplinari si contano 44 magistrati prosciolti, 28 assolti, 8 censurati e uno trasferito; parallelamente, lo Stato ha sostenuto un esborso complessivo superiore a 901 milioni di euro in indennizzi tra il 1992 e il 2024, con punte particolarmente elevate negli ultimi dieci anni a Reggio Calabria con oltre 56 milioni di euro, seguita da Catanzaro con 47 milioni e Palermo con 30 milioni, secondo i dati elaborati dai giornalisti Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone attraverso l’archivio errorigiudiziari.com; la dimensione del fenomeno appare ancora più ampia se si considera la stima di almeno 100mila persone arrestate o condannate ingiustamente negli ultimi trent’anni, una vera e propria catena umana che idealmente collegherebbe Napoli a Roma, con il 43,7% degli errori che origina già nella fase delle indagini, spesso aggravati da intercettazioni fraintese, verbalizzazioni imprecise, accuse false e testimonianze inattendibili; il quadro si inserisce in un sistema penitenziario già fortemente sotto pressione, con 63.868 detenuti presenti nelle carceri italiane alla fine di novembre 2025 a fronte di una capienza effettiva di 46.124 posti, quasi duemila in più rispetto all’anno precedente, a conferma di una condizione strutturale di sovraffollamento che rende ancora più drammatico l’impatto degli errori giudiziari sulla vita delle persone e sulla credibilità complessiva della giustizia. In questo contesto, segnato da numeri che raccontano una realtà difficile da ignorare, il tema della riforma della giustizia è centrale e punta a ricomporre equilibrio e credibilità. I decreti attuativi della riforma Nordio si inseriscono proprio in questa direzione, proponendo un riassetto che, nelle intenzioni, non indebolisce affatto il potere della magistratura ma mira piuttosto a rafforzarlo, sottraendolo a logiche correntizie e restituendo centralità al merito nelle dinamiche di selezione e carriera. L’idea di una magistratura più autonoma dalle appartenenze interne e più responsabile sul piano professionale si lega così alla necessità di ridurre gli errori, garantire maggiore qualità nelle indagini e nelle decisioni e, di conseguenza, limitare il ricorso improprio alla detenzione. In una fase in cui il sistema carcerario è già al limite e il costo umano ed economico degli errori giudiziari appare evidente, la riforma diventa quindi uno snodo cruciale: non uno scontro tra poteri, ma un passaggio necessario per rendere la giustizia più equa, più efficiente e, soprattutto, più credibile agli occhi dei cittadini.

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