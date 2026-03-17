Campionati italiani di astronomia, studente del Verga di Comiso conquista l’accesso alla finale nazionale di Monza

Monza, 17 marzo 2026 – Grandissimo risultato per l’istituto comprensivo “G. Verga” di Comiso che ha visto qualificarsi per la finale dei Campionati italiani di astronomia 2026 l’alunno Filippo Barone, che frequenta la classe terza della scuola secondaria di primo grado. I campionati di astronomia sono una delle più complesse competizioni scolastiche in ambito scientifico in Italia e sono organizzati dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e patrocinati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La professoressa Kentia Barone ha curato l’iscrizione della scuola e degli studenti partecipanti e ha seguito gli alunni per la preparazione alle varie fasi della gara. All’inizio della competizione erano presenti circa 10.000 alunni di tutte le Scuole d’Italia, dopo la prima selezione svoltasi il 18 dicembre 2025, per la categoria Junior 1, solo 363 in tutta Italia sono stati ammessi alla gara interregionale tra cui tre alunni dell’Ic “G. Verga” di Comiso: Filippo Barone, Alesia Mamoci ed Elena Rimmaudo.

La gara interregionale è stata svolta dagli studenti di Comiso il 24 febbraio 2026 presso il dipartimento di fisica e astronomia dell’Università di Catania. La selezione è stata durissima: i primi 27 studenti in tutta Italia che hanno disputato la gara Interregionale categoria Junior 1 si sono qualificati per la finale che si terrà a Monza dal 27 al 29 aprile. I vincitori della competizione riceveranno la medaglia d’oro Margherita Hack e la menzione speciale del Mim. Infine, in accordo con il regolamento delle International Olympiad on Astronomy and Astrophysics al termine della competizione sarà selezionata la Squadra Italiana che parteciperà alle finali Ioaa (campionato mondiale di astronomia) 2026. La dirigente scolastica prof.ssa Maria Cafiso dichiara: “Complimenti alla professoressa Kentia Barone, agli alunni e al talentuoso Filippo Barone, immenso orgoglio per tutta la comunità dell’istituto comprensivo “Verga”. È un risultato straordinario per i tre alunni ammessi alla gara interregionale prima, per l’alunno ammesso alla gara finale e per tutto l’istituto comprensivo “Verga” di Comiso, che si conferma una scuola in grado di sviluppare al meglio le competenze scientifiche dei suoi alunni”. Il “Giovanni Verga” si proietta quindi nel futuro anche attraverso attività coinvolgenti e ad elevata complessità come i campionati italiani di astronomia”..

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