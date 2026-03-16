Comiso, la Polizia esegue ordine di carcerazione: 66enne ai domiciliari per droga

Comiso, 16 Marzo 2026 – La Polizia di Stato di Comiso ha dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa nei confronti di un uomo di 66 anni, originario del luogo. L’operazione, condotta dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza, scaturisce da un “Ordine di Esecuzione per Espiazione Pena” divenuto definitivo.

Il provvedimento giudiziario è il risultato di una condanna irrevocabile per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa e il successivo iter processuale hanno confermato le responsabilità dell’uomo in merito alla gestione di sostanze proibite, portando così alla determinazione della pena detentiva.

Gli agenti del Commissariato di Comiso, dopo aver rintracciato il sessantaseienne, hanno proceduto alla notifica dell’atto e all’espletamento delle formalità di rito. Successivamente, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione dove dovrà scontare la pena di 4 anni e 6 mesi in regime di detenzione domiciliare, sotto la stretta sorveglianza delle autorità competenti.

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