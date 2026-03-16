Ance Ragusa. Controlli fiscali su Superbonus: giovedì un incontro online

Ragusa, 16 marzo 2026 – E’ in programma giovedì 19 marzo alle ore 16:00, un incontro di approfondimento online rivolto alle imprese associate dedicato ai controlli fiscali sul Superbonus e alle novità sugli incentivi energetici, con particolare riferimento al Conto Termico 3.0. L’iniziativa, organizzata da Ance Ragusa, nasce alla luce del progressivo intensificarsi, a livello nazionale, delle attività di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza sulle operazioni legate al Superbonus, in particolare nei confronti delle imprese che hanno operato secondo lo schema del cosiddetto general contractor. “Le verifiche, inizialmente emerse in alcune regioni del Nord-Est, si stanno progressivamente estendendo in tutto il territorio nazionale, con segnalazioni anche in Sicilia – spiega il direttore di Ance Ragusa, Giuseppe Guglielmino -. Gli accertamenti riguardano soprattutto gli importi percepiti dalle imprese che hanno coordinato gli interventi senza eseguire direttamente tutte le opere, con controlli sulla differenza tra quanto fatturato al committente e quanto corrisposto alle imprese terze coinvolte nei lavori. Si tratta di un’interpretazione che abbiamo contestato, ma che sta comunque determinando numerose attività istruttorie, richieste di chiarimenti e, in alcuni casi, la redazione di processi verbali di constatazione”.

Parallelamente, sul fronte degli incentivi energetici si registrano importanti novità legate al Conto Termico 3.0. Il portale è stato temporaneamente sospeso dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dopo un avvio caratterizzato da un numero molto elevato di domande, al fine di consentire le verifiche sulle pratiche presentate e garantire il rispetto dei limiti di spesa. “Il Conto Termico rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per sostenere interventi di efficientamento energetico e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con contributi in conto capitale destinati sia ai soggetti privati sia alle pubbliche amministrazioni”, rileva ancora Guglielmino.

L’incontro del 19 marzo vedrà come relatore l’Avv. Gian Mario Fulco, Partner STS Deloitte STP SB, e sarà l’occasione per approfondire: i controlli fiscali sul Superbonus e le principali contestazioni alle imprese; gli errori formali e sostanziali nelle comunicazioni e le possibili strategie difensive; il quadro aggiornato degli incentivi energetici e del Conto Termico 3.0; una sessione finale di domande e risposte con le imprese partecipanti.

Considerata l’attualità e la rilevanza dei temi trattati, ANCE Ragusa invita le imprese associate interessate a partecipare. E’ possibile richiedere il link dell’evento presso la sede Ance di Ragusa.

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