Campionato Regionale FIDESM: Ritmo Studio Danza Modica ancora protagonista

Grande successo per la scuola Ritmo Studio Danza Modica al Campionato Regionale della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (FIDESM), svoltosi a Milazzo lo scorso weekend, dove gli atleti modicani hanno dimostrato ancora una volta talento, determinazione e grande preparazione.

A brillare è stata Natalia Peluso, che ha conquistato la medaglia d’oro e quindi il titolo di Campionessa Regionale 2026, imponendosi con una performance elegante che ha conquistato pubblico e giudici.

Ottimo risultato anche per Miriam Tela e Matilde Terranova, protagoniste di una gara molto competitiva. Le due atlete sono riuscite a conquistare una splendida finale su ben 38 sfidanti, dimostrando carattere e grande crescita sportiva.

Un altro traguardo importante per Ritmo Studio Danza Modica, che continua a distinguersi nelle competizioni regionali e nazionali, confermandosi una realtà di riferimento nella danza sportiva.

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