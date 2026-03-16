Vittoria esterna per la Green Sport Modica, Asd Ro.Va Volley ko 3 a 0

Modica, 16 marzo 2026 – Successo esterno per la Green Sport Modica che nella quindicesima giornata del campionato di serie D femminile conquista 3 punti importanti battendo per 3 set a zero la Asd Ro.Va Volley.

Nel primo set la formazione guidata dal trio Borgese, Failla e Pellegrino con una buona trama di gioco fa suo il set con il punteggio di 25/11.

Nel secondo set Capitan Melilli & Co mantengono alta la concentrazione e con una buona fase di attacco e difesa fanno loro il set con il punteggio di 25/15 ai danni della formazione di casa guidata da coach Fisichella.

Il terzo set inizia in salita per la squadra della contea che si trova a recuperare uno svantaggio di ben 5 punti, con la formazione di casa di Capitan Calanducci che tiene in bilico il set fino al 23 pari.

Il set si conclude con il punteggio di 25/23 in favore del sestetto modicano.

La Green Sport con questa vittoria conquista 3 punti importanti che le consentono di rafforzare il primato in classifica.

Il sestetto modicano già da domani sarà al lavoro per preparare al meglio la sfida esterna contro la Asd Psg Juvenila Catania in programma domenica 22 marzo al PalaSpedini.

Oltre la vittoria in serie D, in casa Green Sport va registrato il successo esterno della formazione che prende parte al campionato di prima divisione guidata da coach Pellegrino e la sconfitta esterna nel campionato di seconda divisione per la formazione guidata da coach Lauretta e la vittoria della formazione under 16 guidata dal duo Pellegrino e Borgese.

ASD RO.VA VOLLEY 0 – ASD GREEN SPORT 3

(11/25;15/25/23/25)

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