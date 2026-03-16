Follia a Vittoria: tenta di dare fuoco a un negozio di igiene, caos nei pressi dello Stadio

VITTORIA, 16 Marzo 2026 – Momenti di altissima tensione e paura nella tarda serata di oggi a Vittoria. Intorno alle 23, un uomo di nazionalità extracomunitaria ha tentato di appiccare il fuoco a un esercizio commerciale specializzato in prodotti per l’igiene e saponi, situato in via Alfredo Cappellini, a pochi passi dallo stadio comunale.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente, permettendo l’arrivo tempestivo dei soccorritori. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei Carabinieri e le squadre dei Vigili del Fuoco, il cui intervento è stato fondamentale per domare le fiamme prima che potessero propagarsi all’intero edificio e alle abitazioni limitrofe, evitando conseguenze potenzialmente tragiche vista la natura infiammabile della merce stoccata nel negozio.

Strada chiusa e zona transennata

Per consentire le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’area, via Alfredo Cappellini è stata chiusa al traffico veicolare e completamente transennata. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nel ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e nel fermare il responsabile del gesto.

Al momento non si segnalano feriti, ma il danno al locale e lo shock per i residenti della zona stadio sono ingenti. Restano da accertare le motivazioni che hanno spinto l’uomo al folle gesto.

foto Franco Assenza

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