Tragedia ad Acate: muore a 18 anni Salvatore Petino. Comunità sotto shock

Acate, 15 Marzo 2026 – Una notizia drammatica scuote la mattinata di Acate. Salvatore Petino, un giovane di soli 18 anni, è stato trovato senza vita nelle prime ore di oggi.

Le Forze dell’Ordine sono intervenute immediatamente sul posto per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini. Al momento, le cause del decesso restano da accertare: la Procura della Repubblica ha già aperto un fascicolo dettagliato per fare piena luce sui contorni di questa tragedia che ha stroncato una vita giovanissima.

Il Sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, ha affidato ai social un messaggio straziante, dando voce allo sconcerto di un’intera cittadinanza. Il primo cittadino, legato alla famiglia da un profondo legame personale, ha ricordato il giovane con l’affettuoso soprannome di “Tató junior”.

“Cosa resta di una vita? Restano i ricordi indelebili di attimi che non torneranno mai più,” ha scritto il Sindaco. “Per la scomparsa di Salvo resta un nodo alla gola che non va giù, un dolore sordo che lacera tutta Acate e me in prima persona. L’ho visto letteralmente nascere e diventare uomo.”

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