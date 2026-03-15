  • 15 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 15 Marzo 2026 -
Acate | Cronaca | News in primo piano

Tragedia ad Acate: muore a 18 anni Salvatore Petino. Comunità sotto shock

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Acate, 15 Marzo 2026 – Una notizia drammatica scuote la mattinata di Acate. Salvatore Petino, un giovane di soli 18 anni, è stato trovato senza vita nelle prime ore di oggi.

Le Forze dell’Ordine sono intervenute immediatamente sul posto per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini. Al momento, le cause del decesso restano da accertare: la Procura della Repubblica ha già aperto un fascicolo dettagliato per fare piena luce sui contorni di questa tragedia che ha stroncato una vita giovanissima.

Il Sindaco di Acate, Gianfranco Fidone,  ha affidato ai social un messaggio straziante, dando voce allo sconcerto di un’intera cittadinanza. Il primo cittadino, legato alla famiglia da un profondo legame personale, ha ricordato il giovane con l’affettuoso soprannome di “Tató junior”.

“Cosa resta di una vita? Restano i ricordi indelebili di attimi che non torneranno mai più,” ha scritto il Sindaco. “Per la scomparsa di Salvo resta un nodo alla gola che non va giù, un dolore sordo che lacera tutta Acate e me in prima persona. L’ho visto letteralmente nascere e diventare uomo.”

© Riproduzione riservata
594255

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube