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Attualità | giarratana | Monterosso Almo

Scambio culturale con la Germania per gli studenti di Monterosso Almo e Giarratana

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Monterosso Almo/Giarratana, 15 marzo 2026 – L’Istituto Comprensivo “L. Capuana” di Monterosso e Giarratana ha accolto in questi giorni studenti e insegnanti della Staatliche Realschule di Bobingen, in Germania, nell’ambito del programma Erasmus+. L’iniziativa ha visto la partecipazione del Dirigente scolastico, docenti, alunni e famiglie, nonché dei Sindaci di Monterosso e Giarratana.
La settimana di scambio culturale è stata densa di appuntamenti, con workshop, visite guidate e viaggi di istruzione che hanno permesso agli studenti di conoscere la cultura e la storia del nostro territorio. Ma soprattutto, è stata un’opportunità per gli studenti di vivere un’esperienza di vita unica e di arricchimento personale .
“ È stato un incontro molto importante per i nostri studenti”, ha dichiarato il Dirigente scolastico. “Abbiamo avuto la possibilità di condividere esperienze e conoscenze con i nostri amici tedeschi, migliorando la nostra comprensione reciproca e ampliando i nostri orizzonti”.
Il programma Erasmus+ è un’iniziativa dell’Unione europea che promuove la mobilità e la cooperazione tra istituzioni scolastiche europee, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione
L’Istituto Comprensivo “L. Capuana” di Monterosso e Giarratana è orgoglioso di aver partecipato a questo interessante progetto, che ha permesso di creare legami duraturi con la scuola tedesca e di offrire ai propri studenti un’esperienza di vita sicuramente indimenticabile.

Nelle foto alcuni momenti degli incontri presso la scuola media di el borgo Monterosso ed il Palazzo Cocuzza in piazza San Giovanni a Monterosso

© Riproduzione riservata
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