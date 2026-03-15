Ragusa Volley e CSI Ragusa in campo per il Torneo di Pasqua 2026

Ragusa, 15 marzo 2026 – Ragusa Volley e CSI Ragusa in campo per l’ormai consueto appuntamento con il “Torneo di Pasqua”.

Dal 16 Marzo al 3 Aprile, più di 150 ragazze del Ragusa Volley avranno la possibilità di vivere due intense settimana di sport, all’insegna del sano e puro divertimento.

“È stato un grande impegno per la società – spiega il coach e direttore tecnico Paola Messina – ma grazie alla fattiva collaborazione con il CSI Ragusa, che da oltre quattro anni ci sostiene e supporta, siamo riusciti a organizzare un torneo ricco di momenti da vivere con entusiasmo e divertimento. La manifestazione prevede tre gironi, ciascuno formato da quattro squadre, e non mancheranno giornate dedicate al minivolley. L’aspetto che ci rende più orgogliosi è vedere scendere in campo oltre 150 ragazze della nostra società”.

“Un grande grazie al CSI ed in particolare ad Antonella Caramia – aggiunge il Presidente Andrea Pugliese – che da diversi anni ci accompagnano in questa bellissima avventura. Vedere scendere tutte le nostre ragazze in campo per noi è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto è la conferma dell’impegno che, come società, abbiamo preso con le nostre atlete: un percorso che guarda all’aspetto formativo ed educativo senza tralasciare quello ludico e sociale. Un doveroso ringraziamento a tutta la dirigenza che con grande impegno e passione ha messo in moto una grande macchina organizzativa”.

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