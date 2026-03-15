SCICLI, 15 Marzo 2026 –
Gentile Redazione di RTMNEWS,
vorrei essere ironica e scrivere:
“Ma chi potrebbe crederci!”
e invece rattristata segnalo lo scempio ai piedi della Bandiera Blu di Contrada Pisciotto – Scicli, invitando l’ amministrazione comunale ad intervenire al più presto.
Maria Concetta Gintoli
2 commenti su “Bandiera Blu a metà: lo scempio a Pisciotto che nessuno vorrebbe credere vero. Riceviamo”
Questo dimostra come siamo ben lontani dal senso civico, dal rispetto dell’ ambiente, da una saggia ed efficiente amministrazione, da una vera crescita culturale e da un sano sviluppo che probabilmente mai riusciremo a conseguire!
In questo caso non è colpa dell’ amministrazione comunale, ma del cittadino zozzone. Questo zozzone, non sa che ha un costo “extra” molto salato rimuovere la spazzatura abbandonata in giro. Che pagherà anche lui in bolletta. Stessa cosa per gli ingombri abbandonati in giro. Basta una semplice telefonata, e la vengono a ritirare sotto casa direttamente.