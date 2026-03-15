Bandiera Blu a metà: lo scempio a Pisciotto che nessuno vorrebbe credere vero. Riceviamo

vorrei essere ironica e scrivere: “Ma chi potrebbe crederci!” e invece rattristata segnalo lo scempio ai piedi della Bandiera Blu di Contrada Pisciotto – Scicli, invitando l’ amministrazione comunale ad intervenire al più presto. Maria Concetta Gintoli

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