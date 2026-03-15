Grave scontro sulla SP 20 Santa Croce-Comiso: 5 feriti, coinvolti due minori

Santa Croce Camerina, 15 Marzo 2026 – Grave incidente stradale ha scosso la tranquillità della Strada Provinciale 20, il tratto che collega Santa Croce Camerina a Comiso. Intorno alle 20:34, all’altezza del chilometro 8, si è verificato un impatto estremamente violento che ha visto protagoniste due autovetture: una Hyundai Tucson ix35 e una Renault Clio. La forza dello scontro ha immediatamente fatto scattare l’allarme, mobilitando un massiccio dispiegamento di soccorritori.

Il bilancio del sinistro è pesante e conta complessivamente cinque feriti. A bordo della Hyundai Tucson viaggiava un intero nucleo familiare composto da due adulti e due minori; per loro si è reso necessario il trasferimento immediato, curato dal personale del 118, verso l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Il conducente della Renault Clio, che viaggiava da solo, è stato invece trasportato d’urgenza presso l’ospedale Guzzardi di Vittoria a causa delle ferite riportate.

L’intervento dei Vigili del Fuoco Volontari di Santa Croce Camerina è stato fondamentale non solo per l’assistenza ai feriti, ma anche per la gestione della sicurezza sul luogo del disastro. I pompieri hanno lavorato sotto le fotoelettriche per illuminare l’area e mettere in sicurezza i relitti dei veicoli. Un’attenzione particolare è stata dedicata a una delle auto coinvolte, dotata di propulsione ibrida: le batterie di trazione sono state monitorate accuratamente per prevenire possibili inneschi di incendio, una procedura complessa che richiede competenze specifiche.

La ricostruzione della dinamica è ora affidata ai Carabinieri della Radiomobile di Ragusa, che hanno eseguito i rilievi tecnici necessari a stabilire le responsabilità dell’accaduto. Durante le operazioni, la viabilità è stata gestita dal personale della Polstrada di Vittoria, che ha regolato il traffico rimasto a lungo congestionato per permettere la rimozione dei mezzi e la bonifica della sede stradale.

foto e video Franco Assenza

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