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Cronaca

Tragico scontro sulla SP10 a Ragusa: muore un uomo di 70 anni

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Ragusa, 15 marzo 2026  – Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri, 14 marzo 2026, sulla S.P. 10 in contrada Conservatore, a circa 1,5 chilometri dal centro abitato. L’allarme è scattato alle poco dopo le 23.00, quando la squadra operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa è intervenuta per un violento scontro tra due vetture: una Mercedes Classe A e un’Audi. Nel sinistro ha perso la vita Carmelo Nicita, 70 anni, residente a Ragusa, che si trovava alla guida della Mercedes. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo e il personale dei Vigili del Fuoco ha lavorato a lungo per estrarre il corpo dall’abitacolo. La donna che viaggiava con lui sulla Mercedes è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove è attualmente ricoverata. Il conducente dell’Audi, invece, è stato assistito dai sanitari ed è in stato di shock. I Vigili del Fuoco sono rimasti sul posto fino alle 4 del mattino per mettere in sicurezza l’area e illuminare la carreggiata, permettendo così alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi necessari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, della Questura e i Carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.

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