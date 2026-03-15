Paura sulla Catania-Vittoria: Autoarticolato in fiamme, autista salvato tra le lamiere

Catania/Vittoria, 15 Marzo 2026 – Momenti di puro terrore lungo l’arteria stradale che collega Catania a Vittoria. Un terribile incidente ha coinvolto un autoarticolato carico di materiale plastico, trasformatosi in pochi istanti in una trappola di fuoco e lamiere.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, il pesante mezzo si è ribaltato su un fianco, occupando gran parte della carreggiata. Il carico di plastica ha agito da combustibile, alimentando un incendio violentissimo che ha sprigionato una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza.

La situazione è apparsa subito disperata: l’autista è rimasto intrappolato all’interno della cabina di guida, circondata dal fuoco e dal calore insopportabile.

I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, si sono trovati di fronte a uno scenario critico. Nonostante la barriera di calore e la cortina fumogena, le squadre hanno avviato le manovre di estricazione. Per oltre trenta minuti, i pompieri hanno lavorato tra le lamiere contorte e le fiamme ancora attive, riuscendo infine a liberare l’uomo.

Un momento di ulteriore tensione si è verificato quando le scorte d’acqua iniziali si sono esaurite a causa dell’intensità del rogo. L’intervento è potuto proseguire solo grazie al supporto di alcuni mezzi di un cantiere limitrofo, che hanno fornito le risorse idriche necessarie per alimentare gli idranti e domare definitivamente l’incendio.

Sul luogo del sinistro sono intervenute diverse ambulanze. Il personale sanitario ha prestato cure immediate al conducente, estratto in condizioni critiche ma vivo, e ai Vigili del Fuoco, alcuni dei quali sono stati assistiti con l’ossigeno a causa dello sforzo estremo e dell’inalazione di fumo.

Tra i presenti anche alcuni calciatori del Vittoria FC. Gli atleti, che si trovavano a transitare lungo la strada, non hanno esitato a fermarsi per offrire il proprio aiuto nelle fasi iniziali dell’emergenza, testimoniando un grande senso di solidarietà.

foto Franco Assenza

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