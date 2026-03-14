Referendum Giustizia: FdI Modica chiama a raccolta i cittadini, domenica l’incontro “Per una Giustizia Giusta, Vota SÌ”

Modica, 14 marzo 2026 – In vista dell’importante appuntamento referendario del 22 e 23 marzo, il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia organizza un momento di approfondimento e confronto aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è fissato per domenica 15 marzo, alle ore 10:30, presso l’Auditorium “Pietro Floridia” in Piazza Matteotti.

Il tema centrale sarà la riforma del sistema giudiziario, con l’obiettivo di spiegare le ragioni del “SÌ” per ottenere finalmente una “Giustizia Giusta” nel nostro Paese.

“L’obiettivo di questo incontro è spiegare perché una riforma dell’ordinamento giudiziario non sia più rimandabile,” dichiara il coordinatore cittadino Marco Nanì. “Vogliamo una magistratura che sia realmente indipendente e che risponda solo alla legge, liberandola finalmente dal condizionamento delle correnti politiche interne che ne minano la credibilità e l’efficienza.”

L’incontro vedrà la partecipazione di un prestigioso parterre di relatori, che analizzeranno il quesito referendario sotto il profilo tecnico e politico:

l’On. Sara Kelany – Membro della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati;

il Sen. Salvo Sallemi – Membro della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica;

l’On. Luca Sbardella – Deputato e Commissario FdI per la Sicilia;

l’On. Giorgio Assenza – Capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS);

l’Avv. Giovanni Moscato – Coordinatore Provinciale FdI Ragusa e

l’Avv. Andrea Nicosia – Coordinatore Provinciale Ragusa per il comitato “SÌ SEPARA”;

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