  • 11 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 11 Marzo 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Vittoria. False residenze e contratti d’affitto fittizi: 20 denunce dopo i controlli della Polizia Locale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 11 marzo 2026 –  Un collaudato sistema basato su contratti di locazione falsi e documentazione catastale alterata è stato scoperto a Vittoria dalla Polizia Locale. L’operazione, scaturita da una sinergia tra i Servizi Demografici e il Nucleo di Polizia Giudiziaria, ha portato alla denuncia di 20 persone per falsità materiale.

Dalle indagini è emerso che il meccanismo non era frutto di iniziative isolate, ma di una vera e propria regia organizzata da residenti locali. Erano cittadini vittoriesi, infatti, a istruire le pratiche illecite per conto di cittadini extracomunitari, orchestrando l’inserimento di dati falsi per ottenere indebitamente la residenza anagrafica.

Il sistema fraudolento seguiva passaggi precisi per aggirare i controlli: venivano redatti falsi contratti di affitto, la documentazione catastale veniva manipolata per attestare la disponibilità di immobili in realtà non fruibili dai richiedenti; i documenti venivano depositati presso l’Agenzia delle Entrate per dare una parvenza di legalità all’istanza.

Le verifiche sul campo hanno confermato l’inganno: i richiedenti non avevano mai abitato negli stabili dichiarati, i quali erano regolarmente occupati dai legittimi proprietari, del tutto ignari che le loro abitazioni fossero state inserite in tali pratiche.

L’inchiesta, coordinata dal Commissario Davide Noto sotto le direttive del Comandante Filippo Pancrazi, è partita dalle anomalie riscontrate dagli uffici dell’Anagrafe. I sospetti si sono trasformati in prove certe grazie a controlli incrociati e ispezioni mirate, estese anche alle aree extraurbane.

“L’attività dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra i settori dell’Amministrazione. L’intuito della Polizia Giudiziaria e la precisione dei Servizi Demografici hanno fatto emergere un sistema organizzato.” — rileva  Pancrazi .

Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della legalità amministrativa: “L’obiettivo è garantire che ogni procedura segua le regole. L’Amministrazione continuerà a potenziare i controlli interni e la collaborazione tra gli uffici per contrastare ogni forma di falsificazione”.

L’operazione si è conclusa con il deferimento dei 20 responsabili all’Autorità Giudiziaria, segnando un punto importante nel contrasto all’illegalità diffusa sul territorio.

© Riproduzione riservata
593889

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube